Шойгу прибыл в войска, задействованные в спецоперации

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. Он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских ВС на основных операционных направлениях, а также вручил награды отличившимся военнослужащим. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Статья по теме: После «беспрецедентной операции» с «Азота» вывели 800 мирных жителей

«Отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также глава Минобороны РФ вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества российским военнослужащим, «проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции».

«Уверен в вас. Впереди у нас еще много славных дел во благо нашего Отечества. Берегите себя», — сказал после награждения Шойгу.

