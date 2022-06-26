Синоптик пообещал субтропическую жару в Центральной России

Следующая неделя в Центральной России начнется с рекордной субтропической жары. Пик зноя придется на понедельник, температура будет соответствовать климатическим нормам средиземноморских городов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей, +32…+34°, а это претензия на повтор рекорда дня за всю историю регулярных наблюдений на базовой метеостанции ВДНХ (+33,6°)», — написал Тишковец.

Он уточнил, что такая температура на 10–11 градусов выше многолетней нормы для середины лета, и фиксируется метеорологами в столичном регионе приблизительно раз в 12 лет. Тишковец добавил, что такая жара больше соответствует субтропическому климату Мадрида, Подгорицы, Рима, Мальты, Афин или Анталии.