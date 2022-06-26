Табак уходит, никотин остается

Во всяком случае, как заявил на первом Евразийском никотиновом форуме, прошедшем 21 июня в Нур-Султане глава экспертного совета по развитию конкуренции на рынках никотинсодержащей продукции Государственной думы РФ Сергей Катасонов, закон о полном запрете продажи никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки, который был внесен в правительство РФ Минздравом, отклонен.



Еще больше надежд табачной отрасли внушает передача регулирования от Минсельхоза Минфину. Последний уже внес в Правительство законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья по аналогии с регулированием алкогольного рынка — чтобы обеспечить безопасность табачной продукции для граждан, а также «защитить экономические интересы страны».

Табачная отрасль надеется, что как только в рамках ЕАЭС будет разработан единый технический регламент для никотиносодержащей продукции, им удастся легализовать в России и никотиновые пэки, тем самым защитив их потребителей, а заодно и наполнив бюджет.

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У табачных производителей и поддерживающего их Экспертного совета Госдумы сразу несколько аргументов. Первый, обеспечивший им поддержку Минфина и Минэкономразвития —финансовый. Акцизы на табак — это около 3% поступлений в федеральный бюджет и больше половины всех получаемых акцизов (710 млрд рублей по итогам 2021 года). Особенно приятна табачная отрасль тем, что акцизы на табак, как и на алкоголь, можно повышать практически без ограничений. Ведь в идеале граждане должны полностью прекратить курить и выпивать, а высокие акцизы им в этом только помогают. Так, за 2016–2021 годы ставка акциза на сигареты и папиросы выросла почти вдвое, и это позволило сохранить сборы в бюджет, хотя объем продаж табака за эти 5 лет упал в 1,4 раза. Счетная палата констатирует: Минфин, повышая акцизы, не приводит ни расчетов и ожидаемых оценок бюджетного эффекта, ни показателей того, на сколько в силу очередного повышение должно снизиться потребление табака.

Но поступления могли бы быть еще больше, если бы все никотинсодержащая продукция, которая сейчас в России запрещена, однако на рынке все равно есть, была бы легализована и обложена акцизом. И второе условие — если бы удалось выровнять акцизы в России и других странах ЕАЭС и таким образом пресечь контрафакт.

Серый дым

Это подтверждают цифры Счетной палаты. В ведомстве ориентируются на оценку независимого международного агентства Kantar TNS Russia: доля нелегальной табачной продукции (речь только о привычных сигаретах и электронных сигаретах) в РФ выросла с 2016 по 2021 год с 1,1% до 10,7%. Из-за этого федеральный бюджет, как отметили в Счетной палате, не досчитался в сумме почти 300 млрд рублей, в том числе 246,3 млрд рублей акцизов и почти 50 млрд рублей НДС.

Как уже писал журнал «Эксперт» (см. статью «Короли нелегального рынка», № 20, 2021), контрафакт поступает в Россию из соседних стран, где ставки акциза почти вдвое ниже российских. Так, в 2021 году ставки акциза на сигареты в России составляла 35,87 евро за 1 тысячу штук, тогда как в Белоруссии, Киргизии, Армении и Казахстане эти ставки находились в диапазоне от 16 до 23 евро за 1 тысячу сигарет.

С сентября прошлого года при перевозках табачной продукции, экспортируемой из государств – членов ЕАЭС, стала обязательной процедура таможенного транзита, но и это особо не помогло. Интернет и соцсети забиты предложениями купить сигареты из Беларуси, Казахстана, Киргизской Республики, ОАЭ по цене от 23 рублей за пачку.

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Понятно, что кардинально решить вопрос могло бы лишь повышение акцизов другими членами ЕАЭС. Вроде бы, это должно произойти в 2024 году. С этого момента государства — члены ЕАЭС должны перейти к ставке акциза в размере, эквивалентном 35 евро за 1 тысячу штук, которая может отклоняться от индикативной ставки не более чем на 20% в меньшую или большую сторону. Но чтобы «догнать» РФ, остальным членам ЕЭС придется к 2024 году поднять акцизы в 1,3-1,6 раз. Неясно, решатся ли они на такое повышение.

Интересно, что не спасает от контрафакта даже маркировка. В том же отчете Счетная палата констатирует: количество кодов маркировки со статусом «код вышел из оборота» в 2020 году составило 50,5 % от выданных кодов, а в первом квартале 2021 года оно выросло до 61,5 %. Это значит, что значительное количество участников оборота не подают сведения в информационную систему маркировки товаров.

Больше не горит

В отличие от сигарет, которые хотя бы легальны, сосательный табак последние годы находится в РФ под запретом. А в 2021 году был запрещен и табак жевательный. «Если мы не можем запретить курение, то нелогично запрещать жевательный табак, который не наносит вреда большего, чем сигареты», — рассуждает Сергей Катасонов. Наоборот, инновационные никотинсодаржащие продукты должны легально зайти на рынок и заместить традиционные сигареты, уверен глава экспертного совета Госдумы.

Напомним, сосательный табак, также известный как снюс, запрещен в РФ с 2015 года. Никотиновые пэки — это жевательные смеси, пластинки и леденцы, в которых на самом деле часто нет табака, но которые содержат в себе высокую концентрацию никотина. В России их запретили в прошлом году. В Казахстане они также запрещены, но в Белоруссии — нет. Отсюда, а также из других стран пэки свободно попадают в РФ и продаются на нелегальном рынке. При этом, по словам замдиректора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака и табачных изделий Евгении Гнучих, когда во ВНИИТТИ изучали образцы пэков, выяснилось, что в некоторых из них «ошеломляющее содержание никотина». «Государство решило, что проще запретить, чем регулировать <никотинсодержащие пэки>, — говорит Гнучих. — Но они продолжают присутствовать на рынке – нелегально и никак не контролируются».

В целом никотинсодержащие пэки максимально далеко отстоят от традиционных сигарет по размеру наносимого здоровью вреда, так как основные проблемы создают смолы и другие продукты горения. Системы нагревания менее вредны, чем сигареты, а пэки и снюсы — менее вредны, чем системы нагревания. Но при условии, что содержание никотина в них не превышает содержание никотина в обычных сигаретах. «Правительства должны отделять новую продукцию от сигарет, так как у них другой профиль риска», — говорит гендиректор компании БАТ в субрегионе Россия, Турция, Кавказ, Центральная Азия, и Беларусь Фарук Енер. Он предлагает посмотреть на опыт Японии и Британии, где по мере перехода на альтернативы курение традиционных сигарет падает.

Впрочем, у Минздрава тоже есть серьезные аргументы. Все более жесткие запреты — сначала снюсов, потом пэков, теперь атака на вейпы и «электронки» сопровождается действительно заметным снижением употребления табака. С 2016 по 2020 год объем продаж сигарет и папирос сократился с 266,7 млрд штук до 193,2 млрд штук (на 27,6 %). И это сопровождается снижением числа курящих россиян: за 2020-2021 годы их стало меньше на 3,63 млн человек. Если в 2020 году курило 23,3% граждан РФ, то теперь 20,3%. А в возрастной группе 15-34 года курящих стало меньше на миллион.