Табак уходит, никотин остается

Во всяком случае, как заявил на первом Евразийском никотиновом форуме, прошедшем 21 июня в Нур-Султане глава экспертного совета по развитию конкуренции на рынках никотинсодержащей продукции Государственной думы РФ Сергей Катасонов, закон о полном запрете продажи никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки, который был внесен в правительство РФ Минздравом, отклонен.
Еще больше надежд табачной отрасли внушает передача регулирования от Минсельхоза Минфину. Последний уже внес в Правительство законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья по аналогии с регулированием алкогольного рынка — чтобы обеспечить безопасность табачной продукции для граждан, а также «защитить экономические интересы страны».
Табачная отрасль надеется, что как только в рамках ЕАЭС будет разработан единый технический регламент для никотиносодержащей продукции, им удастся легализовать в России и никотиновые пэки, тем самым защитив их потребителей, а заодно и наполнив бюджет.
У табачных производителей и поддерживающего их Экспертного совета Госдумы сразу несколько аргументов. Первый, обеспечивший им поддержку Минфина и Минэкономразвития —финансовый. Акцизы на табак — это около 3% поступлений в федеральный бюджет и больше половины всех получаемых акцизов (710 млрд рублей по итогам 2021 года). Особенно приятна табачная отрасль тем, что акцизы на табак, как и на алкоголь, можно повышать практически без ограничений. Ведь в идеале граждане должны полностью прекратить курить и выпивать, а высокие акцизы им в этом только помогают. Так, за 2016–2021 годы ставка акциза на сигареты и папиросы выросла почти вдвое, и это позволило сохранить сборы в бюджет, хотя объем продаж табака за эти 5 лет упал в 1,4 раза. Счетная палата констатирует: Минфин, повышая акцизы, не приводит ни расчетов и ожидаемых оценок бюджетного эффекта, ни показателей того, на сколько в силу очередного повышение должно снизиться потребление табака.
Но поступления могли бы быть еще больше, если бы все никотинсодержащая продукция, которая сейчас в России запрещена, однако на рынке все равно есть, была бы легализована и обложена акцизом. И второе условие — если бы удалось выровнять акцизы в России и других странах ЕАЭС и таким образом пресечь контрафакт.
Серый дым
Это подтверждают цифры Счетной палаты. В ведомстве ориентируются на оценку независимого международного агентства Kantar TNS Russia: доля нелегальной табачной продукции (речь только о привычных сигаретах и электронных сигаретах) в РФ выросла с 2016 по 2021 год с 1,1% до 10,7%. Из-за этого федеральный бюджет, как отметили в Счетной палате, не досчитался в сумме почти 300 млрд рублей, в том числе 246,3 млрд рублей акцизов и почти 50 млрд рублей НДС.
Как уже писал журнал «Эксперт» (см. статью «Короли нелегального рынка», № 20, 2021), контрафакт поступает в Россию из соседних стран, где ставки акциза почти вдвое ниже российских. Так, в 2021 году ставки акциза на сигареты в России составляла 35,87 евро за 1 тысячу штук, тогда как в Белоруссии, Киргизии, Армении и Казахстане эти ставки находились в диапазоне от 16 до 23 евро за 1 тысячу сигарет.
С сентября прошлого года при перевозках табачной продукции, экспортируемой из государств – членов ЕАЭС, стала обязательной процедура таможенного транзита, но и это особо не помогло. Интернет и соцсети забиты предложениями купить сигареты из Беларуси, Казахстана, Киргизской Республики, ОАЭ по цене от 23 рублей за пачку.
Понятно, что кардинально решить вопрос могло бы лишь повышение акцизов другими членами ЕАЭС. Вроде бы, это должно произойти в 2024 году. С этого момента государства — члены ЕАЭС должны перейти к ставке акциза в размере, эквивалентном 35 евро за 1 тысячу штук, которая может отклоняться от индикативной ставки не более чем на 20% в меньшую или большую сторону. Но чтобы «догнать» РФ, остальным членам ЕЭС придется к 2024 году поднять акцизы в 1,3-1,6 раз. Неясно, решатся ли они на такое повышение.
Интересно, что не спасает от контрафакта даже маркировка. В том же отчете Счетная палата констатирует: количество кодов маркировки со статусом «код вышел из оборота» в 2020 году составило 50,5 % от выданных кодов, а в первом квартале 2021 года оно выросло до 61,5 %. Это значит, что значительное количество участников оборота не подают сведения в информационную систему маркировки товаров.
Больше не горит
В отличие от сигарет, которые хотя бы легальны, сосательный табак последние годы находится в РФ под запретом. А в 2021 году был запрещен и табак жевательный. «Если мы не можем запретить курение, то нелогично запрещать жевательный табак, который не наносит вреда большего, чем сигареты», — рассуждает Сергей Катасонов. Наоборот, инновационные никотинсодаржащие продукты должны легально зайти на рынок и заместить традиционные сигареты, уверен глава экспертного совета Госдумы.
Напомним, сосательный табак, также известный как снюс, запрещен в РФ с 2015 года. Никотиновые пэки — это жевательные смеси, пластинки и леденцы, в которых на самом деле часто нет табака, но которые содержат в себе высокую концентрацию никотина. В России их запретили в прошлом году. В Казахстане они также запрещены, но в Белоруссии — нет. Отсюда, а также из других стран пэки свободно попадают в РФ и продаются на нелегальном рынке. При этом, по словам замдиректора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака и табачных изделий Евгении Гнучих, когда во ВНИИТТИ изучали образцы пэков, выяснилось, что в некоторых из них «ошеломляющее содержание никотина». «Государство решило, что проще запретить, чем регулировать <никотинсодержащие пэки>, — говорит Гнучих. — Но они продолжают присутствовать на рынке – нелегально и никак не контролируются».
В целом никотинсодержащие пэки максимально далеко отстоят от традиционных сигарет по размеру наносимого здоровью вреда, так как основные проблемы создают смолы и другие продукты горения. Системы нагревания менее вредны, чем сигареты, а пэки и снюсы — менее вредны, чем системы нагревания. Но при условии, что содержание никотина в них не превышает содержание никотина в обычных сигаретах. «Правительства должны отделять новую продукцию от сигарет, так как у них другой профиль риска», — говорит гендиректор компании БАТ в субрегионе Россия, Турция, Кавказ, Центральная Азия, и Беларусь Фарук Енер. Он предлагает посмотреть на опыт Японии и Британии, где по мере перехода на альтернативы курение традиционных сигарет падает.
Впрочем, у Минздрава тоже есть серьезные аргументы. Все более жесткие запреты — сначала снюсов, потом пэков, теперь атака на вейпы и «электронки» сопровождается действительно заметным снижением употребления табака. С 2016 по 2020 год объем продаж сигарет и папирос сократился с 266,7 млрд штук до 193,2 млрд штук (на 27,6 %). И это сопровождается снижением числа курящих россиян: за 2020-2021 годы их стало меньше на 3,63 млн человек. Если в 2020 году курило 23,3% граждан РФ, то теперь 20,3%. А в возрастной группе 15-34 года курящих стало меньше на миллион.