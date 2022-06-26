В Эстонии назвали сумму отказа от импорта из России и Белоруссии

Отказ от импорта из России и Белоруссии более всего скажется на логистике, металлургии и деревообработке Эстонии. Аналогичные товары из других стран обходятся на четверть дороже, к тому же не во всех отраслях на мировом рынке имеются излишки предложения. Полное прекращение импорта из России и Белоруссии обойдется эстонским компаниям дополнительно в 860 млн евро по ценам прошлого года, говорится в докладе эстонского Центра мониторинга развития «Влияние отказа от импорта из России и Белоруссии», передает «Интерфакс».

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«Полное прекращение импорта товаров из России и Белоруссии окажет наибольшее влияние на эстонскую логистику, металлургию и лесоматериалы, где товары-заменители из других стран более чем на четверть дороже», — следует из доклада.

Эксперт Центра мониторинга Уку Варблане подчеркнул, что замещение товаров, импортируемых из РФ и Белоруссии осложняется еще и тем, что «на рынке во многих секторах экономики нет излишков предложения и за получение товара просто приходится платить более высокую цену». Полное прекращение импорта из этих двух стран, по его мнению, окажет влияние на складскую и транспортную сферы, а также на производство металлов, лесную и химическую промышленность.

Замещение товаров из России и Белоруссии импортом из других стран, по его данным, обходится стране дороже на 31% в транспортировке и хранении, в деревообработке — на 28%, производстве металла — на 57%, производстве изделий из металла — на 63% и в химической промышленности — на 23%.

«Полное прекращение импорта из России и Белоруссии будет означать для эстонских компаний дополнительные расходы в 860 млн евро по ценам 2021 года. В проведенном анализе 540 товарных групп учитываются только прямые эффекты импортозамещения, то есть товары, которые импортируют сами компании. Но кроме того, скажутся и косвенные эффекты, такие как ценовое давление, вызванное подорожанием энергоносителей, импортом промежуточных продуктов из стран, которые ранее использовали российское или белорусское сырье», — говорится в докладе.

В прошлом году в Эстонию было импортировано товаров на общую сумму €20 млрд, 10,5% от общего объема импорта поступило из России и 3,1% — из Белоруссии.

