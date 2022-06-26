В Минобороны сообщили о переходе четырех поселений под контроль ЛНР

Под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино, в которых проживают около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 кв. км. Кроме того, за прошедшие сутки военнослужащие РФ уничтожили более 700 националистов, сбили самолет Су-25 и в воздушном бою — МиГ-29 ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской Народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Так, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций», — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» был нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в Житомирской области и 184-го учебного центра ВСУ в Львовской области. В результате ударов полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку на данных полигонах. Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана, отметил Конашенков.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили личный состав и военную технику ВСУ в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления в Николаевской области и четыре склада боеприпасов в ЛНР. Также были уничтожены десять взводов РСЗО.

«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей. Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет», — подчеркнул Конашенков.

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов системы залпового огня. В воздушном бою был сбит самолет МиГ-29 ВСУ в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области, сообщил представитель Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

