В МВД утвердили характеристики оружия для самообороны

МВД РФ утвердило криминалистические характеристики допустимого для самообороны оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Согласно документу, огнестрельное оружие не должно иметь приспособлений для бесшумной стрельбы и обладать возможностью стрелять очередью.

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В России к оружию самообороны относят огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, травматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошокеры.

«Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, а также совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями», — говорится в приказе МВД.

Оружие, предназначенное для самообороны, должно образовывать на стреляных гильзах следы, содержащие комплекс признаков, достаточный для его идентификации, не должно иметь магазинов, базовая конструкция которых без необратимых изменений предусматривает использование 10 патронов и более. На нем также должен быть индивидуальный номер, нанесенный на стволе, затворе, барабане, рамке и ствольной коробке, если их наличие предусмотрено конструкцией.

Травматическое оружие также не должно иметь глушителя, оно должно быть легко распознаваемым по стрелянным гильзам и иметь маркировку. Отдельно указывается, что огнестрельное оружие ограниченного поражения не должно быть изготовлено из боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, посредством его переделки или использования основных частей, также оно не должно иметь конструкцию, которая могла бы позволить стрелять огнестрельными патронами. Аналогичные требования распространяются на газовые пистолеты и револьверы.

Для газовых баллончиков со слезоточивыми или раздражающими веществами обязательны маркировочные обозначения, а на резервуаре должно быть указано наименование действующего вещества. Электрошокеры должны иметь маркировку с наличием индивидуального номера.

Приказ вступает в силу 29 июня 2022 года.

