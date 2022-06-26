В Японии обнародовали свидетельства возможного существования НЛО

Частный японский исследовательский институт, специализирующийся на неопознанных летающих объектах, обнародовал результаты изучения более 450 поступивших к ним свидетельств и заключил, что на четырех из них «с высокой долей вероятности может быть НЛО».

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«25 июня 2022 года институт по изучению НЛО анонсировал результаты расследования и анализа полученных свидетельств НЛО. Из более 450 материалов четыре могут быть НЛО с высокой долей вероятности», — говорится на официальном сайте института.

Результаты представил руководитель института Такэхару Миками. В ходе конференции он продемонстрировал фото- и видеоматериалы, подчеркнув, что все они были проверены на наличие фальшивок при помощи специальной компьютерной программы.

Первое фото сделал в 2018 году житель Нагано на альпийском маршруте Татеяма, соединяющим Нагано и префектуру Тояма. Второе фото сделали в августе 2021 года школьники из города Айдзу Вакамацу. В декабре прошлого года НЛО в Айдзу Бандайяма снял на видео житель города Китаката. Еще одно видео в январе 2022 года снято в префектуре Фукусима.

На обеих фотографиях присутствует темный предмет, похожий на «классическое» изображение корабля инопланетян. На видеокадрах видны неопознанные объекты белого цвета, на первом — НЛО летит вверх, оставляя за собой короткий хвост, на втором — «висит» в ночное время над горами.