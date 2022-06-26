Врач посоветовала простые упражнения, которые снимут напряжение в шее

Снять напряжение с шеи и разгрузить плечевой пояс можно выполнив простой комплекс упражнений, но перед этим нужно хорошо промассировать пальцами боковые мышцы с каждой стороны, уделяя особое внимание проблемным местам. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт Анна Протасова.

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«После массажа надо вытянуть руки перед собой, согнуть их в локтях, сохраняя угол в 90 градусов. После — развести локти максимально широко. Это поможет снять напряжение с верхней части спины и в длинной мышце шеи. На третьем этапе нужно попеременно рисовать плечами восьмерки, каждый раз отводя плечи все дальше. Постарайтесь не торопиться и синхронизировать действия с дыханием: вдох – плечо вперед, выдох – назад. В этот процесс включены не только шея и плечи, но и вся грудная клетка, диафрагма и пресс», — рассказала Протасова.

После этого нужно сделать несколько наклонов головы к плечам. Чтобы плечи во время этого упражнения не поднимались, специалист посоветовала свести руки за спиной и, наклоняясь к правому плечу, придерживать за запястье правую руку.

На заключительном этапе упражнений нужно наклонить голову вниз и мягко надавить руками на голову, а затем – на шею. Плечи и спину при этом нужно держать ровно и не горбиться. Протасова посоветовала определять длительность каждого упражнения самостоятельно, ориентируясь на свои ощущения.

«В телесной терапии, которая изучает связь тела и эмоций, есть представление, что длинная мышца шеи особенно напрягается, когда человек испытывает страх и тревогу», — предупредила специалист.