Акции дня: трейдеры скупают акции «Совкомфлота» перед собранием акционеров

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 27 июня вышли бумаги компании «Совкомфлот». За день бумаги подорожали на +10,47% до 43,17 рублей за акцию.

Трейдеры проявили интерес к бумагам в свете приближающегося общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня. Акционеры обсудят вопросы распределения прибыли по итогам 2021 года, а также утвердят годовой отчет и изберут членов совета директоров. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. Такое же распоряжение поступило от Кабмина РФ (82,8% акций принадлежат государству).

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,07% до 2417,06 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,75% до 1425,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:02 мск составила 110,4долларов за баррель (+1,19%). Российская валюта укреплялась – 53,38 руб. за доллар.