«Бегите, глупцы!»: зачем российские банки вводят валютные комиссии

Рост долларовых рисков переводит эту валюту из бывшего разряда «тихой гавани» в токсичный актив, с которым связаны серьезные убытки инвесторов по всему миру в последнее время. Российские банки идут на опережение и создают экономические условия для того, чтобы россияне, привыкшие по старой памяти спасаться долларами от финансовой нестабильности, перевели свои активы в более надежные инструменты.

И всё-таки он скукоживается

Весь последний месяц российские банки вводят комиссии за хранение валюты на текущих счетах и отказываются от открытия новых депозитов в долларах, евро и британских фунтах. Так, в Райффайзенбанке ввели комиссию 0,2% в месяц, если на счету клиента хранится более 5000 у.е., либо 500 тыс. у.е. для премиальных клиентов, а «Тинькофф» с 4 июля вводит комиссию 1% в месяц за хранение сумм свыше 10 тыс. долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах. По тому же пути пошли «Авангард», «Уралсиб» и многие другие.

Очевидно, что не за горами подобные решения и со стороны остальных банков, и корень проблемы тут вот в чём: из-за значительного снижения потока импортных товаров из западных стран, а также проблем с проведением трансграничных платежей (клиенты многих финорганизаций жалуются на то, что банки-корреспонденты за пределами России их просто не проводят), у банков скопилась чрезмерно высокая валютная ликвидность — и дальше будет только хуже.

«В России уже осталось всего несколько российских банков, в котором клиенты могут проводить переводы в долларах. SWIFT-переводы проводятся с задействованием западной финансовой инфраструктуры, при этом западные банки-партнеры планомерно ужесточают проверки платежей россиян и драматически снижают доступные лимиты на число переводов. В итоге в ближайшие недели окно возможностей для SWIFT-переводов в России будет значительно сужаться», — объясняет в своей колонке в «Ведомостях» председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк.

И это при том, что даже на наличную валюту ажиотажного спроса со стороны россиян нет: для заграничных поездок большинству людей она не нужна (в той же Турции уже практически везде принимают карты «Мир»). А те, кто привыкли ездить в более дорогие путешествия с крупными суммами валюты, уже давно завели себе карты иностранных банков и нашли прочие способы расплачиваться в странах дальнего зарубежья.

Для российских банков это становится проблемой: по закону они обязаны платить хоть какие-то проценты по депозитам в любой валюте и не имеют права вводить отрицательные ставки (хотя во многих других странах такая практика уже давно есть). При этом валюту, лежащую мертвым грузом на счетах, постепенно съедает инфляция: в долларовой зоне по последним данным она составляет практически рекордные 8,6%, в еврозоне — 8,1%.

При этом сама валюта, практически не имея спроса в России со стороны импортеров, но льющаяся на биржу от продажи энергетических товаров за рубеж, стремительно дешевеет: с начала года доллар к рублю на Мосбирже спикировал на 28,5%, а евро — на 33,6%. То есть от ее хранения на счетах теряют деньги как банки, так и их клиенты.

У самих финансовых организаций нет никаких адекватных инструментов инвестирования этой валюты: доступ на зарубежные биржи закрыт, активы заморожены (после очередных европейских санкций — даже те, которые хранились в Национальном расчетном депозитарии).

«Банки вводят комиссии в связи с тем, что у них ограничен спектр инструментов размещения валютной ликвидности, а с учетом санкций и валютных ограничений эта валютная ликвидность становится почти ненужной, поскольку все операции концентрируются на внутреннем рынке», — объясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов в беседе с Forbes.

Впрочем, даже если бы такие возможности у них и были, с наибольшей вероятностью это привело бы только к дополнительным убыткам: за последние полгода индекс S&P 500 упал на 21% — такой откровенно ужасной динамики он не показывал с эпохи войны во Вьетнаме и президента Никсона в 1970-м. И, как рассказал недавно в беседе с Bloomberg инвестстратег Societe Generale Маниш Кабра, из-за инфляционного шока он может упасть еще на треть.

Ничего не остается

Возможностей выгодно инвестировать западные валютные сбережения у россиян нет так же, как и у банков. Поэтому смысла хранить ее на счетах тоже нет, по крайней мере, если говорить о долларах, евро и британских фунтах.

«Если внутренней сильной уверенности в изменении валютных курсов у человека нет, то не стоит связываться с тем, что не приносит вам процентных платежей. В этом плане ни доллар, ни евро не привлекательны для среднего инвестора. Рублевые вклады и инвестиции в российской национальной валюте сейчас выгоднее, чем в долларах или евро», — объясняет в комментарии РИА Новости директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

В этом смысле российская валюта действительно становится альтернативой не только из-за укрепления к зарубежным, но и ввиду того, что по рублевым активам можно получать процентные платежи. Это на коротком этапе доказывает публичный эксперимент, который сейчас проводят «Известия» совместно с ИК «Финам»: согласно их отчету, сформированные в начале апреля валютные портфели в рублях подешевели на 27,3% и 31,2%. В то же время, консервативный инвестпортфель из нескольких выпусков рублевых гособлигаций за те же два месяца показал доходность 4,35% (что соответствует 26,1% годовых), а инвестпортфель из корпоративных облигаций российских эмитентов — и вовсе 7,94% за два месяца или 47,64% годовых.

Очевидно, что рубль наконец-то взял долгожданный реванш у западных валют, продолжая укрепляться по отношению к ним. И в этом смысле российские банки, которые вводят заградительные комиссии на валютные счета транслируют вполне понятный месседж: либо зарабатывать будут все, либо никто.

Как вариант, владельцы крупных сумм в валюте могут перевести средства в юань, гонконгский доллар, казахстанский тенге или турецкую лиру. Среди возможных вариантов остаются драгметаллы и нефтегазовые активы: инвестиции в золотые слитки и биржевое золото или серебро, фьючерсы на золото, серебро, платину, палладий, нефть или природный газ. Более опытные участники финансового рынка могут воспользоваться фьючерсными контрактами на доллар и другие валюты, а также акциями и облигациями российских и иностранных эмитентов, не вводивших антироссийские санкции.