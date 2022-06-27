10 лет спустя: «Белавиа» возвращается во Внуково

Авиакомпания «Белавиа» с 15 июля возобновляет регулярные рейсы в Международный аэропорт Внуково. Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

«Мы уверены, что рейсы будут пользоваться популярностью, ведь Внуково — привлекательный транзитный узел для пассажиров, путешествующих по России, — отметил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец. Действительно, воздушная гавань отличается прекрасной транспортной доступностью: добраться сюда можно на такси, автобусе или «Аэроэкспрессе», в конце текущего года, по плану, ветку метро должны дотянуть до самого аэропорта.

Для «Белавиа» Внуково станет третьим аэропортом московского направления: на данный момент авиакомпания выполняет рейсы в аэропорты Домодедово и Шереметьево.

«Внуково станет третьим аэропортом Москвы, куда мы летаем. На данный момент «Белавиа» выполняет рейсы в аэропорты Домодедово и Шереметьево», — отметили в компании.

Авиакомпания «Белавиа» открыла международный рейс по маршруту Минск-Москва с прилетом в аэропорт Внуково в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года выполнение рейса по этому маршруту было прекращено в рамках оптимизации расписания полетов.