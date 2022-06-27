C завода «Азот» в Северодонецке эвакуированы более 500 человек — Народная милиция ЛНР

C завода «Азот» в Северодонецке эвакуировали свыше 500 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики. «Очередной поездкой в промзону "Азота" было эвакуировано более 500 человек», — указывается в сообщении.

Отмечается, что за сутки украинские войска потеряли 40 человек. «В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава; четыре бронетранспортера, три единицы автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ принял правильное решение и сложил оружие, тем самым сохранив себе жизнь», — говорится в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Накануне, 26 июня, посол ЛНР в России Родион Мирошник проинформировал о взятии в плен около 70 националистов с завода «Азот». По его словам, силы Луганской Народной Республики уже находятся в промзоне на юге Лисичанска. Он добавил, что населенные пункты по левую сторону реки Северский Донец, а также Северодонецкий аэропорт уже зачищены.

Отмечалось, что примерно 30% мирных жителей, эвакуированных с территории комбината, отказываются покидать Северодонецк, объясняя это тем, что их жилье особо не пострадало. Люди рассчитывают, что жизнь в городе в скором времени наладится.

Минобороны РФ в воскресенье сообщило, что под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино, в которых проживают около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 кв. км.