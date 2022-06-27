Дефолт дефолтом не является

В России в ночь на понедельник впервые с 1998 года наступил «дефолт» по суверенным долговым обязательствам, заявило агентство Bloomberg. 27 июня истек крайний срок для выплаты 100 млн долларов по купонам. При этом российский Минфин оплатил купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро заранее, так как в США ожидаемо отказались продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг.

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Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 млн долларов и с погашением в 2036 году на 26,5 млн евро. Однако, как указали в Bloomberg, держатели якобы так и не получили выплаты по ним. При этом агентство признало, что «дефолт» носит символический характер и мало что значит для россиян.

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Паники среди инвесторов не будет

Между тем. Президент России Владимир Путин уже подписал указ, указ о выплате валютного долга России в рублях. Выплаты в рублях Россия будет считать «исполненными надлежащим образом», даже если так не считают получатели. Согласно документу, «обязательства по еврооблигациям Российской Федерации признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях, в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ в день, когда РФ был произведен платеж центральному депозитарию».

Указ о временном порядке выполнения финансовых обязательств перед иностранцами, разрешивший проводить выплаты в рублях вместо долларов и евро, дает возможность обслуживать свои кредиты, потому что рублевые счета мы можем администрировать рассказал «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние».

«Дефолт ли сейчас у России? Технически — да, ведь условия оплаты формально нарушены. Но всем очевидно, что западные страны активно подталкивали нас к этому техническому дефолту — прекрасно осознавая, что у России есть деньги, и все это — профанация. В других условиях технический дефолт ударил бы по российской экономике, но сейчас — нет», — считает эксперт.

Как пояснил Никита Донцов, иностранцы с нашего финансового рынка уже ушли, а россияне понимают, что дефолт — формальный, и панику у инвесторов ситуация не вызовет. Кредитные рейтинги России уже не снизить — у нас их уже «отобрали» в самом начале ввода санкций.

Конечно, технический дефолт даёт возможность всем держателям российского долга одновременно затребовать его возврат, но Россия в этом случае может заплатить рублями, и для нашей экономики это не создаст дополнительных сложностей. Разве что ещё больше укрепит курс рубля.

Россия проживет без заимствований

Дефолт наступает тогда, когда у стороны заёмщика нет средств для погашения своих обязательств, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако случай России не вписывается в данные рамки. Платежи осуществлены, намерений их не осуществлять не было и нет, но другая сторона не желает их принимать.

То есть речь в большей степени идёт о неблагонадёжности конечных финансовых учреждений, но это уже не проблема России, полагает эксперт. В рамках нового законодательства Россия может использовать схемы с выплатами внешних долгов в рублях, а кредиторы уже могут забрать свои средства тогда, когда у них появится возможность или желание. Подобные расчёты по валютным долгам нельзя назвать полностью соответствующими условиям займа, но Россия использует все варианты ответа по своим обязательствам.

Таким образом, сам дефолт дефолтом не является, хотя теперь политические круги в Вашингтона могут символически отметить: «Мол, довели Россию до дефолта». Впрочем, даже это сегодня для РФ ничего не значит. Страна размещала свои еврооблигации в большей степени для поддержания присутствия на внешних рынках, чем для необходимости. Бюджет преимущественно пополнялся за счёт внутреннего рынка заимствований.

Соответственно, в обозримой перспективе внешние рынки будут недоступны в любом случае. Но и нужды в них пока не предвидится. Более того, Минфин и ЦБ РФ сегодня плохо представляют, что делать с массивными внешними доходами в евро и долларах. За I полугодие Россия заработала в разы больше объема своих внешних обязательств, не говоря о замороженных валютных резервах, блокирование которых, по большому счёту, является дефолтом стран, в обязательствах которых размещены российские средства.

Поэтому все эта история имеет чисто символическое значение для президента Джо Байдена и демократической партии США. В реальности же никакого дефолта нет, уверен Андрей Кочетков. В будущем, если РФ потребуются средства на внешних рынках, то их можно будет занимать с помощью внутренних валютных займов, или исключительно на рублёвом рынке долга. Также перспективной может быть идея золотого крипторубля и обязательств в нём. С другой стороны, пока сложно представить, что страна с почти постоянным положительным сальдо торгового баланса и счёта текущих операций будет нуждаться во внешних заимствованиях.

Американцы играют сами с собой

Все сообщения Bloomberg — и вчерашние, и сегодняшние — это звенья одной цепи, отмечает заявил «Эксперту» директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. Суть в попытке западных институтов представить Россию и российскую экономику как находящуюся в глубоком кризисе. Американцы занимаются этим вот уже несколько месяцев. И сильно удивляются, что их «маркетинговые» ходы типа таких вот публикаций в СМИ о дефолте не оказывают никакого влияния на ситуацию.

«Вот Россия, вот ее облигации, вот она не выполнила свои обязательства, обанкротилась, а значит наши санкции дают результат. Но участвовать в этой трагикомедии нам нет никакого смысла. Поэтому правильным является курс на полное отсоединение от “евродолларовой” валютной системы. Нужно помнить, что чем меньше в ней участников, тем менее она жизнеспособна», — указал эксперт.

Он добавил, что России стоит заняться созданием собственных инструментов для международного финансового взаимодействия. Появились уже предложения создать золотой крипторубль. А на днях Владимир Путин заявил о том, что прорабатываются варианты создания валюты БРИКС на основе корзины валют. Это правильный путь.

«Однако нужно помнить, что, во-первых, место для таких средств расчетов появятся только, если ослабнет нынешняя система. Значит, нужно ее атаковать с помощью умных торговых ограничений, препятствующих импорту в США и Евросоюз. Во-вторых, основа любой международной торговли — это развитая промышленность, создание товаров и услуг внутри страны. Давайте, в первую очередь, заниматься этими вопросами. Действуя так, мы окончательно сделаем все эти спекуляции вокруг долгов и дефолтов игрой американцев и европейцев с самими собой», — заключил экономист.