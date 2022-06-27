Дмитрий Песков: Россия может достигнуть технологического суверенитета за 20-30 лет

Для достижения технологического суверенитета за 10-20 лет России необходимо создать условный "Алмазный фонд" из нескольких десятков собственных разработок, заявил в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2022 спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. Интервью опубликовано 27 июня.

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10–20 лет можно создать 30–50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "алмазного фонда технологий" и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов»,— сказал Песков.

В интервью РИА новости он заявил: «Вопрос в том, чтобы иметь свой "Алмазный фонд" технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трёх-пяти стран в мире, то есть технологический паритет».

Песков также подчеркнул, что данный фонд требуется постоянно обновлять, потому что технологии устаревают и утрачивают свою актуальность.

Россия серьезно ограничена в доступе к технологическим решениям в связи с введенными санкциями. Большое количество технологическихитехнологических компаний приостановили бизнес в России.

О необходимости принять доктрину технологической безопасности, выступая на ПМЭФ, 16 июня заявил и министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, это ннужно сделать по аналогии с разработанной ранее доктриной продовольственной безопасности.