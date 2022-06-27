Допущенных к гостайне предложили лишать свободы на срок до семи лет за выезд из России

Депутаты Госдумы предложили поправку к законопроекту о приравнивании к государственной измене перехода на сторону противника.

Авторы инициативы выступают за введение в Уголовный кодекс новой статьи 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны», согласно которой граждан, допущенных к гостайне, будут лишать свободы на срок до семи лет за выезд из России. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, передает ТАСС.

Согласно проекту, в случае, если гражданин, который допущен или ранее был допущен к гостайне и выезд для которого из страны заведомо ограничен, покинул РФ, ему будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы либо иного дохода за период от одного года до двух лет. Также его могут лишить свободы на срок до трех лет. Если правонарушение совершено организованной группой, речь будет идти о лишении свободы сроком от трех до семи лет.

Незаконное перемещение или пересылку за пределы РФ носителей с представляющими государственную тайну данными предлагается наказывать штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет. Совершение таких действий организованной группой повлечет лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сообщается также, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению проект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника. «Предложить Совету Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Госдумы для рассмотрения во втором чтении 5 июля», — цитирует агентство решение комитета.

Депутаты 14 июня проголосовали в первом чтении за поправки в несколько статей УК «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации». Инициатива предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте «в целях, противоречащих интересам РФ» (изменения к ст. 208 УК), а «переход на сторону противника» в условиях вооруженного конфликта будет приравниваться к госизмене (поправка к ст. 275 УК). Также предлагается ужесточить наказание по статье «Наемничество» (ст. 359 УК), увеличив наказания для самих наемников до срока от семи 15 лет тюрьмы, а за их вербовку — до срока от 12 до 18 лет. Кроме того, депутаты предложили изменения в статью о шпионаже (ст. 276 УК), включив в это понятие передачу, сбор, похищение или хранение «в целях передачи противнику» сведений, которые «могут быть использованы против Вооруженных сил РФ» в условиях вооруженного конфликта. Кабмин в своем заключении высказало ряд замечаний по поводу законопроекта, в частности, указав на наличие «оценочных и формально не определенных терминов», что «не отвечает конституционным требованиям ясности, определенности и недвусмысленности правовых норм». Инициатива будет доработана ко второму чтению.