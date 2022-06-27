Экономика Германии на грани коллапса

На немецких фабриках и заводах можно найти немало промышленных печей, которые непрерывно работают десятилетия. Если их сейчас внезапно остановить, то расплавленные материалы затвердеют и печи придут к негодность.

Сейчас это одна из главных угроз, с которыми столкнулась в последние два-три месяца крупнейшая экономика континента. То, что начиналось с далеких и мрачных прогнозов по поводу сокращения поставок газа, превратилось в угрожающую реальность. После снижения «Газпромом» поставок газа на 60% экономисты в Берлине проработали множество вариантов и ни в одном из них, пишет Bloomberg, у Германии не хватит газа, чтобы дотянуть до весны.

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«Это был отрезвляющий момент,- признался 24 июня глава Федерального сетевого агентства (BNetzA) Клаус Мюллер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.- Если будет очень холодная зима и мы будем вести себя беспечно и расточительно расходовать газ, ситуация будет не из самых приятных».

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Ситуация простирается дальше рецессии и зимы с замерзающими бюргерами и закрытыми фабриками. Германия много десятилетий пользовалась дешевым сначала советским, а затем и российским газом. Сейчас эта эра закончилась, и немецким компаниям, включая таких гигантов, как BASF SE и Volkswagen AG, приходится привыкать к новой суровой реальности.

Конечно, быстрые меры типа расконсервирования угольных электростанций уже предпринимаются, но структурная задача перехода на возобновляемые источники энергии отодвигается в будущее на неопределенное время.

Немецкие компании, изготавливающие металлы, бумагу и даже продукты питания, не исключено, будут вынуждены сокращать производство или даже закрываться. В стране начнет быстро расти безработица и социальное напряжение.

«Компании будут выводить производство туда, где имеется конкурентоспособный трубный газ,- объясняет глава Energy Consulting Group GmbH Вольфганг Хан,- и это будет не Германия. За два-три года невозможно исправить ошибки, которые совершались 20 лет».

Последние расчеты показывают, что при нынешнем уровне поставок газа для заполнения к ноябрю газовых хранилищ на 90%, потребуется 115 дней. ФРГ, более трети газа которой по-прежнему поставляется из России, заявила о переходе ко второй стадии трехступенчатого плана по действиям в чрезвычайной обстановке. На заключительном третьем этапе начнутся перебои со снабжением газа предприятий.

В Берлине со страхом ждут середины и второй половины июля, на которые выпадает запланированная профилактика газопровода «Северный поток 1». Немцы боятся, что и после профилактики газ в трубу не вернется.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не боюсь этого»,- признался Роберт Хабек в недавнем интервью радиостанции ZDF.

Он проводит параллели между нехваткой газа и банкротством Lehman Brothers, положившим начало финансовому кризису. Крупнейший в Германии покупатель российского газа Uniper SE недавно предупредил, что в случае продолжения нынешней ситуации и, естественно, ее ухудшения его ждут очень крупные проблемы.

В планах BNetzA, который будет отвечать за распределение газа, когда в этом возникнет необходимость, включает в себя начало работы предстоящей зимой двух плавучих платформ сжиженного газа (СПГ), проведение аукционов по излишкам топлива для промышленности и правительственную программу покупки газа на спотовом рынке, на которую выделены 15 млрд евро.

«Хранилища в Германии необходимо как можно быстрее заполнить,- говорит Себастьян Блешке, возглавляющий INES.- Для некоторых площадок окно возможностей быстро закрывается».

Трудности перехода к постгазовой экономике наглядно показывает история с баварской компанией Wiegand Glas, изготавливающей стекло. 11 печей компании уже более десятилетия непрерывно работают, не останавливаясь ни на секунду. Даже если Wiegand резко снизит производство, для печей потребуется 75% рабочей потребности газа. В противном случае расплавленное стекло быстро остынет и разрушит печь.

«Это, конечно, не выход, потому что нам все равно придется оплачивать счета за газ, но при этом нечего будет продавать,- объясняет директор компании Оливье Виганд. По его словам, ремонт и восстановление печей в таком случае потребует не только очень много времени, но и денег.- На восстановление производства уйдет десятилетие».

Экономисты пытаются рассчитать вероятность угрозы, но особыми успехами похвалиться не могут. Вообще-то к прогнозам, особенно сейчас, следует относиться осторожно. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, например, что три четверти ошибок в прогнозах банков по инфляции пришлись на астрономические цены на энергоносители.