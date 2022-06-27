Газовая «вечеринка» для Европы подходит к концу

Министры энергетики стран членов Евросоюза обсудят сегодня в Люксембурге готовность объединенной Европы к энергетическому кризису. Главное сейчас – подготовиться к предстоящей зиме, для чего необходимо закачать в подземные хранилища как можно больше газа. С газом и хранилищами возникла серьезная проблема. По техническим причинам в середине июня были резко (на 60%) снижены поставки газа по газопроводу «Северный поток 1». Это снижение в той или иной мере затронуло 12 европейских стран и заставило Германию ввести на прошлой неделе второй этап плана действий в чрезвычайной ситуации. Если прибавить к этому запланированную на середину июля профилактику газопровода и его закрытие на полторы недели, то неудивительно, что у многих европейских экономистов сейчас возникли сомнения в выполнении поставленной Брюсселем задачи – заполнить к 1 ноября газовые хранилища на 80% их емкости.

Кроме отопления домов и зданий и работы промышленных предприятий, газ в хранилищах действует как своего рода подушка безопасности, буфер. Еще одна его важная функция заключается в том, что в случае необходимости Брюссель сможет перебрасывать газ в те страны, где его недостаточно. Если газа в хранилищах мало, то, как нетрудно догадаться, членам Евросоюза труднее помогать друг другу.

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«Самая большая опасность, с которой столкнулась Европа, это фрагментация энергетического рынка континента в случае полного прекращения Россией поставок газа, т.е. ситуация, когда страны закрывают свои границы на энергетическом рынке»,- приводит Bloomberg объяснение аналитика Симоны Таглияпьетра из бельгийского аналитического центра Bruegel.

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По худшему сценарию, прогнозируют экономисты и аналитики Wood Mackenzie Ltd., Старый Свет рискует остаться без газа в самый разгар зимы.

«Для выполнения требования ЕК по наполняемости газовых хранилищ,- говорит Таглияпьетра,- потребуются радикальные меры». По ее словам, европейским странам придется еще больше экономить энергию и топливо и оперативно перебрасывать газ туда, где его меньше всего. Правда, для этого необходимо иметь свободный газ, которым можно поделиться.

Еврокомиссия призвала членов ЕС обновить планы действий в результате такой чрезвычайной ситуации. В июле ведомство Урсулы фон дер Ляйен надеется предложить меры по экономии энергии и дальнейшему снижению спроса на газ в ЕС. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подчеркнула, что Союз должен сделать снижение спроса на газ приоритетной задачей, потому что полностью заменить газ из России в случае прекращения поставок ввиду сложной обстановки в масштабах всей планеты не удастся.

«Обстановка сложная,- подтвердила Кадри Симсон.- Поставки газа могут еще больше сократиться. Нам необходимо энергичнее отвечать на действия России, которая выбрала тактику шантажа. Нам нужна уверенность, что мы готовы ко всем сценариям».

«Мы полностью осознаем, что обстановка будет тяжелой»,- соглашается советник министра промышленности Чехии Томаш Проуза.

Чехия, напомним, с 1 июля на ротационной основе до конца года будет возглавлять Евросоюз.

О вероятности полного прекращения поставок российского газа с каждым днем говорит все больше европейцев, начиная от лидеров государств и министров и заканчивая простыми обывателями. Министр экономии и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не уверен в том, что после проведения профилактических работ на «Северном потоке 1» газ по нему потечет в тех же объемах, что раньше – приблизительно 170 млн кубов в сутки. Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал европейские стран к объединенному подходу к решению проблем в энергетике.

Напомним, что самую простую и одновременно малоприятную для Европы возможность объединенная Европа уже задействовала. Континент, который гордился своей ролью лидера в замене ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, начинает возвращаться к «грязному» углю. Для того, чтобы как можно меньше газа сжигалось для выработки электроэнергии и больше закачивать в хранилища на зиму, европейские страны сейчас одна за другой открывают законсервированные угольные электростанции.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN заявил, что страны «Большой семерки» осознают, что «вечеринка» для российских углеводородов пришла к концу.

«Я думаю, что здесь на [саммите] G7 мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все стараются найти способы адаптации», — сказал Джонсон. По его словам, в краткосрочной перспективе странам нужно найти углеводороды «где-то еще».

Правда, главными действующими лицами на этой «вечеринке» были сами европейские страны, которые годами получали газ из России по низким ценам, причем, столько, сколько им было нужно. Поэтому умозаключение Джонсона, скорее, относится к Европе и ее нынешнему плачевному положению, когда хороших решений для проблемы с поставками газа практически не осталось.