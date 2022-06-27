Глава ЕК выступила за проведение G20 с участием Владимира Путина

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает идею бойкотировать намеченный на осень саммит G20 в случае участия в нем президента РФ Владимира Путина.

«Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это», — сказала фон дер Ляйен в эфире немецкого телеканала ZDF. Она добавила, что, по ее мнению, будет лучше, если российский лидер придет на саммит. «Тогда можно будет сказать ему в лицо, что мы думаем», — пояснила глава ЕК. Она подчеркнула, что G20 «слишком важна», а присутствие президента РФ позволит ему лучше понять позицию Запада.

Саммит глав G20 («Группы двадцати») должен состояться 15–16 ноября на Бали. Президент России Владимир Путин уже получил приглашение, однако намерен ли он посетить мероприятие, пока не сообщается. На саммит также приглашен президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на то, что страна не является членом организации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат G20 важен, однако если Россию исключат из него, ничего фатального не произойдет. «Что касается формата G20, то это важно, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большинство участников этого формата фактически находятся с нами по своей инициативе в состоянии экономической войны, ну, ничего смертельного не произойдет», — заявил представитель Кремля. Он добавил, что в любом случае Россия по-прежнему готова учитывать мнения других участников этого формата и принимать в нем участие.