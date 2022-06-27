Индия увеличила закупки российской нефти в 50 раз

В мае и июне объем покупаемой Нью-Дели у России нефти вырос в 50 раз! Сейчас российская нефть составляет, по данным Economic Times, сославшихся на высокопоставленного правительственного чиновника, уже десятую часть всего индийского импорта «черного золота». При этом немногим менее половины – 40% покупают частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Раньше Индию российская нефть не интересовала, и она покупала ее крайне мало. Так, до начала военной спецоперации в конце февраля, российская нефть составляла всего лишь 0,2%(!) в нефтяном импорте Индии.

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«В апреле доля российской нефти в нашей импортной нефтяной корзине достигла 10%, - заявил источник. - Она (Россия) сейчас входит в десятку крупнейших поставщиков нефти».

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Картина начала стремительно меняться в первом квартале 2022 года, когда Нью-Дели купил у России нефти больше, чем за весь прошлый год. По информации Bloomberg, часть крупнейших индийских НПЗ намереваются заключить с «Роснефью» контракты на поставки нефти сроком на шесть месяцев.

Одной из причин, кроме предлагаемых Москвой больших дисконтов, считаются резко сократившиеся поставки российской нефти в Европу, крупнейшему покупателю «черного золота» у России. Однако, подчеркивает Oil Price, это сокращение, особенно, в отношении нефтепродуктов скорее существует на бумаге, чем в реальности. Energy Intelligence даже утверждает, что европейцы сейчас покупают у России нефтепродуктов больше, чем в прошлом году.

Что же касается сырой нефти, то ее действительно идет сейчас из России в Европу меньше, чем за тот же период времени прошлого года. Крупнейшими покупателями российской нефти сейчас являются Китай и Индия. В мае Россия обошла Саудовскую Аравию и стала вторым по объемам продаж поставщиком нефти в Индию. В том же месяце она обошла Эр-Рияд и в Китае и тоже стала крупнейшим в стране поставщиком.

Сейчас на восток движется около половины всей российской нефти, в полтора раза больше, чем несколько месяцев назад. В начале текущего года, по данным главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, 75% российской нефти отправлялись на запад, в Европу.

Конечно, больше всего в российской нефти Индию и Китай привлекают существенные скидки. США, конечно, такая ситуация не устраивает, потому что в немалой степени именно благодаря Нью-Дели и Пекину российская экономика сейчас довольно уверенно держится на плаву. Вашингтон давит на Индию, важность которой для него особенно велика в качестве угрозы для Китая, но пока все попытки если не уговорить индийцев присоединиться к западным санкциям против России, то хотя бы убедить их покупать у России меньше нефти, не приносят успеха. Министерство энергетики Индии не так давно объяснило, что «покупки энергоресурсов у России по-прежнему занимают незначительное место в энергетическом балансе страны». Можно вспомнить и ответ министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, ответившего на вопрос одного из западных журналистов, что Индия покупает у России намного меньше нефти, чем Европа.

