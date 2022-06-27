Известный виолончелист Александр Князев совместно с Квартетом имени В.А. Берлинского представят музыку Шуберта и Чайковского

29 июня в Соборной палате выступит прославленный виолончелист, народный артист России Александр Князев совместно с музыкантами Квартета имени В.А. Берлинского. В программе вечера -- Струнный квартет № 3 ми-бемоль минор Петра Ильича Чайковского и Струнный квинтет до мажор Франца Шуберта. Шедевры эпохи романтизма прозвучат в Соборной палате – обладающем неповторимой акустикой и удивительной атмосферой большом зале Московского епархиального дома начала ХХ века, расположенном в самом центре Москвы. Бережно восстановленные интерьеры Соборной палаты позволят каждому посетителю насладиться великой музыкой в великолепном пространстве.



Александр Князев окончил Московскую государственную консерваторию (класс виолончели профессора Александра Федорченко) и Нижегородскую государственную консерваторию (класс органа профессора Галины Козловой). Долгие годы успешно сочетает амплуа виолончелиста и органиста, с 2015 года выступает также как пианист. Завоевал международное признание, став лауреатом престижных исполнительских конкурсов, в том числе имени П. И. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, имени Гаспара Кассадо во Флоренции. Играет на виолончели работы Карло Бергонци из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. Князев выступал с ведущими коллективами мира и сотрудничал с лучшими дирижерами эпохи. В большой и разнообразной дискографии музыканта – более 40 CD. Многие записи Князева были удостоены престижных международных наград (в частности, двух премий ECHO Klassik, Diapason d’Or и др.).



Квартет имени В.А. Берлинского, состоящий из Романа Филипова (I скрипка), Федора Калашникова (II скрипка), Павла Романенко (альт) и Михаила Калашникова (виолончель), бережно относится к отечественным традициям струнной игры в ансамбле, обогащая их за счёт средств выразительности, присущих современному музыкальному языку. Мощное, сочное звучание четвёрки талантливых исполнителей отличается разнообразием звуковых красок и штриховых техник. Создаваемые квартетом трактовки произведений привлекают новизной, помноженной на пылкий темперамент и неиссякаемую энергию артистов.