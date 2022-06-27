Как выбрать букет цветов для доставки

Однако, если выбирать цветы именно для конкретного события, нужно учитывать определенные нюансы, которые разнятся между собой в зависимости от цели дарения букета.
Доставка цветов MyBloom же позаботиться о том, чтобы цветы были доставлены в нужное время вне зависимости от контекста события.
Букет для девушки или жены
При покупке букета в качестве такого подарка нужно учитывать следующие факторы:
- Цвет. Наличие красного символизирует любовь и чувства, розовые свидетельствуют о симпатии, а белые являются символами возвышенного отношения и даже некоторого преклонения;
- Аромат. Яркие запахи способны поднять настроение, но нежные и чуть только уловимые оттенки могут создать правильную романтическую атмосферу;
- Необычность. Букет обязательно должен сочетаться с характером девушки, отражать ее уникальность, ее чувства. Это должны быть не просто цветы, а индивидуальные, персонально под девушку.
Букет на день рождение
Здесь нужно принимать в расчет основные правила дарения букетов. Так, главными из них следует выделить такие факторы, как:
- Если адресат - мужчина, то лучше всего подарить классику: красные розы, композиции в восходящих формах и так далее;
- Если адресат - девушка, то лучше всего выбрать букет из астр, орхидей, тюльпанов или хризантем;
- Если адресам - ребенок, то можно подарить букет со сладостями или с декором.
Букет на свадьбу
Лучше отдать предпочтение нежным и пастельным оттенкам, например, кремовому или розовому. Среди же цветов лучше всего избрать розы, пионы, альстромерии или лилии. Также очень важно выдержать стилистическое соответствие, например, с одеждой тех людей, которым будет вручаться букет.
Букет на выписку из роддома
Нужен яркий, но легкий и нетяжелый букет из классических цветов, но без ярко выраженного аромата. Не нужно пытаться выдумывать необычные образы, это может плохо сказаться на ребенке.
Лучше всего даже отдать предпочтение подарку композиции, а не полноценного букета.
При соблюдении всех этих правил для каждого конкретного события можно рассчитывать лишь на то, что букет будет положительно воспринят и действительно принесет радость. Не нужно забывать и о том, что вручать цветы нужно с любовью.