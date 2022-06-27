Как выбрать букет цветов для доставки

Однако, если выбирать цветы именно для конкретного события, нужно учитывать определенные нюансы, которые разнятся между собой в зависимости от цели дарения букета.

Доставка цветов MyBloom же позаботиться о том, чтобы цветы были доставлены в нужное время вне зависимости от контекста события.

Букет для девушки или жены

При покупке букета в качестве такого подарка нужно учитывать следующие факторы:

Цвет. Наличие красного символизирует любовь и чувства, розовые свидетельствуют о симпатии, а белые являются символами возвышенного отношения и даже некоторого преклонения;

Аромат. Яркие запахи способны поднять настроение, но нежные и чуть только уловимые оттенки могут создать правильную романтическую атмосферу;

Необычность. Букет обязательно должен сочетаться с характером девушки, отражать ее уникальность, ее чувства. Это должны быть не просто цветы, а индивидуальные, персонально под девушку.

Букет на день рождение

Здесь нужно принимать в расчет основные правила дарения букетов. Так, главными из них следует выделить такие факторы, как:

Если адресат - мужчина, то лучше всего подарить классику: красные розы, композиции в восходящих формах и так далее;

Если адресат - девушка, то лучше всего выбрать букет из астр, орхидей, тюльпанов или хризантем;

Если адресам - ребенок, то можно подарить букет со сладостями или с декором.

Букет на свадьбу

Лучше отдать предпочтение нежным и пастельным оттенкам, например, кремовому или розовому. Среди же цветов лучше всего избрать розы, пионы, альстромерии или лилии. Также очень важно выдержать стилистическое соответствие, например, с одеждой тех людей, которым будет вручаться букет.

Букет на выписку из роддома

Нужен яркий, но легкий и нетяжелый букет из классических цветов, но без ярко выраженного аромата. Не нужно пытаться выдумывать необычные образы, это может плохо сказаться на ребенке.

Лучше всего даже отдать предпочтение подарку композиции, а не полноценного букета.

При соблюдении всех этих правил для каждого конкретного события можно рассчитывать лишь на то, что букет будет положительно воспринят и действительно принесет радость. Не нужно забывать и о том, что вручать цветы нужно с любовью.