Как выбрать типографию с лучшим качеством

Чтобы избежать возникновения дополнительных проблем и лишних трат, при решении этой задачи стоит обратить в типографию https://stolitsaprint.ru/ или при выборе руководствоваться рядом ключевых критериев, описанных ниже.

Тип печати

Владельцы некоторых печатных мастерских, в которых имеются лишь резак и одна цифровая машина, называют их типографиями. Но настоящая типография располагает гораздо большим количеством печатного оборудования и рассчитана на производство больших тиражей, с чем оснащенный единственным цифровым принтером копицентр справиться не в силах.

Макет и цветоподбор

Утвердить по электронной почте оригинал-макет в типографии можно лишь при отсутствии особенностей цвета тиража или иных нюансов. При их наличии требуется печатная версия макета. Отказ в его предоставлении заказчику говорит о низком качестве услуг типографии. В полиграфии повсеместно используется «подписание пруфа», то есть выполненный на цифровом оборудовании оттиск, по которому осуществляется цветопроба для создания печатной продукции. В подавляющем большинстве случаев цвета на экране и бумаге существенно различаются. Поэтому печатать большой тираж без предварительной цветопробы или цветоподбора бессмысленно.

Выдача готового тиража

Помимо качественной печати тиража хорошая типография должна подписать акт выполненных работ. Если заказчик принимает сданный тираж, подтверждая его качество и количество, то в дальнейшем претензии не принимаются. Чтобы с типографией сложились стабильные деловые отношения, надо проявлять объективный подход к изготовленной ею продукции. К примеру, при печати блока для календарей, ежедневников и прочей продукции максимально допустимое расхождение от прямой составляет два миллиметра. Невооруженным глазом это почти незаметно, но некоторые приемщики тиража для понижения цены или в силу других причин выверяют данное отклонение при помощи транспортира и лупы.

Ценообразование

В типографском деле используются два термина: цельный тираж и сборный тираж. В первом случае на большом печатном листе раскладывается только продукция одного типа от одного клиента. К примеру, на листе А2 помещается четыре постера формата А4, и для изготовления 4 тыс. постеров типография напечатает 1 тыс. листов формата А2. Стоимость складывается из расходов на бумагу, оплаты выполненной работы и затрат на порезку.

Во втором случае на таком же печатном листе размещается одновременно несколько типов продукции от разных заказчиков, к примеру, 2 тыс. листовок А5, 1 тыс. еврофлаеров, 1 тыс. визиток, 1 тыс. постеров А4 и т. д. Все они располагаются на форматный лист, потом просто производится печать А2. Этот подход выгоден для заказчика, которому нужно изготовить всего 1 тыс. еврофлаеров. При их изготовлении цельным тиражом выйдет лишь 125 листов А2, что крайне дорого для цельного тиража.