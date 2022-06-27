Когда необходим заказ эвакуатора

Для решения подобных проблем следует воспользоваться услугами службы эвакуации и открыть ссылку. Номера таких компаний нужно постоянно держать в бардачке авто. Необходимость в вызове эвакуатора возникает в следующих ситуациях:
- колеса автомобиля заблокированы или проколоты;
- в баке замерзло горючее;
- неисправность ходовой части;
- поломка двигателя;
- выход коробки переключения передач из строя (в таком случае взять авто на буксир нельзя);
- серьезное дорожно-транспортное происшествие;
- машина застряла в крутом овраге или в снегу и не может выехать самостоятельно.
Предназначение эвакуаторов заключается в погрузке, перевозке и выгрузке автотранспортных средств. В настоящее время возможность вызвать эту специальную технику за небольшие деньги имеется у каждого человека, оказавшегося в непростых обстоятельствах. Вызов спецтехники для транспортировки авто обеспечивает следующие преимущества:
- оперативность – с момента вызова эвакуатора до момента его прибытия на место проходит совсем немного времени, причем данная услуга доступна круглосуточно;
- безопасность транспортировки автомобиля с минимальным риском причинения ему вреда;
- индивидуальный подход к транспортировке автомобиля с учетом его веса и характера полученных повреждений;
- возможность устранения несложной поломки прибывшей бригадой специалистов на месте.
Управлять эвакуаторами имеют право лишь профессионалы, прошедшие специальное обучение. Разные модели данной спецтехники различаются способом фиксации и принципом транспортировки автомобилей. Важную роль в обеспечении безопасности играет соблюдение ограничений по их максимальной грузоподъемности. Все существующие эвакуаторы делятся на следующие разновидности:
- С ломаной платформой. С их помощью можно транспортировать как неисправные автомобили, так и машины, которые способны заехать на платформу самостоятельно.
- Со сдвижной платформой. Эта конструкция опускается на землю, а потом поднимается после затягивания на нее автомобиля с использованием лебедки.
- Эвакуаторы-манипуляторы. Они оснащены краном-манипулятором и платформой. Эта спецтехника незаменима при погрузке машин весом не больше трех тонн, расположенных в тесном пространстве.
- Двухэтажные. С их помощью можно транспортировать несколько машин одновременно.
- С частичной погрузкой. Они предназначены для перевозки крупногабаритного транспорта весом от десяти до тридцати тонн.