Когда необходим заказ эвакуатора

Для решения подобных проблем следует воспользоваться услугами службы эвакуации и открыть ссылку. Номера таких компаний нужно постоянно держать в бардачке авто. Необходимость в вызове эвакуатора возникает в следующих ситуациях:

колеса автомобиля заблокированы или проколоты;

в баке замерзло горючее;

неисправность ходовой части;

поломка двигателя;

выход коробки переключения передач из строя (в таком случае взять авто на буксир нельзя);

серьезное дорожно-транспортное происшествие;

машина застряла в крутом овраге или в снегу и не может выехать самостоятельно.

Предназначение эвакуаторов заключается в погрузке, перевозке и выгрузке автотранспортных средств. В настоящее время возможность вызвать эту специальную технику за небольшие деньги имеется у каждого человека, оказавшегося в непростых обстоятельствах. Вызов спецтехники для транспортировки авто обеспечивает следующие преимущества:

оперативность – с момента вызова эвакуатора до момента его прибытия на место проходит совсем немного времени, причем данная услуга доступна круглосуточно;

безопасность транспортировки автомобиля с минимальным риском причинения ему вреда;

индивидуальный подход к транспортировке автомобиля с учетом его веса и характера полученных повреждений;

возможность устранения несложной поломки прибывшей бригадой специалистов на месте.

Управлять эвакуаторами имеют право лишь профессионалы, прошедшие специальное обучение. Разные модели данной спецтехники различаются способом фиксации и принципом транспортировки автомобилей. Важную роль в обеспечении безопасности играет соблюдение ограничений по их максимальной грузоподъемности. Все существующие эвакуаторы делятся на следующие разновидности: