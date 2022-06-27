Когда необходим заказ эвакуатора

27 июня 2022, 15:07

Любой автомобиль может внезапно сломаться или попасть в аварию. Особенно неприятно, когда он застревает в безлюдной местности или посреди оживленной автомагистрали.

Для решения подобных проблем следует воспользоваться услугами службы эвакуации и открыть ссылку. Номера таких компаний нужно постоянно держать в бардачке авто. Необходимость в вызове эвакуатора возникает в следующих ситуациях:

  • колеса автомобиля заблокированы или проколоты;
  • в баке замерзло горючее;
  • неисправность ходовой части;
  • поломка двигателя;
  • выход коробки переключения передач из строя (в таком случае взять авто на буксир нельзя);
  • серьезное дорожно-транспортное происшествие;
  • машина застряла в крутом овраге или в снегу и не может выехать самостоятельно.

Предназначение эвакуаторов заключается в погрузке, перевозке и выгрузке автотранспортных средств. В настоящее время возможность вызвать эту специальную технику за небольшие деньги имеется у каждого человека, оказавшегося в непростых обстоятельствах. Вызов спецтехники для транспортировки авто обеспечивает следующие преимущества:

  • оперативность – с момента вызова эвакуатора до момента его прибытия на место проходит совсем немного времени, причем данная услуга доступна круглосуточно;
  • безопасность транспортировки автомобиля с минимальным риском причинения ему вреда;
  • индивидуальный подход к транспортировке автомобиля с учетом его веса и характера полученных повреждений;
  • возможность устранения несложной поломки прибывшей бригадой специалистов на месте.

Управлять эвакуаторами имеют право лишь профессионалы, прошедшие специальное обучение. Разные модели данной спецтехники различаются способом фиксации и принципом транспортировки автомобилей. Важную роль в обеспечении безопасности играет соблюдение ограничений по их максимальной грузоподъемности. Все существующие эвакуаторы делятся на следующие разновидности:

  • С ломаной платформой. С их помощью можно транспортировать как неисправные автомобили, так и машины, которые способны заехать на платформу самостоятельно.
  • Со сдвижной платформой. Эта конструкция опускается на землю, а потом поднимается после затягивания на нее автомобиля с использованием лебедки.
  • Эвакуаторы-манипуляторы. Они оснащены краном-манипулятором и платформой. Эта спецтехника незаменима при погрузке машин весом не больше трех тонн, расположенных в тесном пространстве.
  • Двухэтажные. С их помощью можно транспортировать несколько машин одновременно.
  • С частичной погрузкой. Они предназначены для перевозки крупногабаритного транспорта весом от десяти до тридцати тонн.