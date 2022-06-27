Минобороны: под Лисичанском уничтожены наемники из Грузии и других стран

Российские военные ликвидировали в районе Лисичанска 14 иностранных наемников.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«26 июня в ходе боев в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики, российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков», — заявил Конашенков.

Он уточнил, что первая группа была «интернациональной» и «состояла из граждан различных европейских государств»; вторая включала в себя наемников из Грузии. «Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года», — рассказал официальный представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что ведомство располагает данными по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам российских военнослужащих. «Мы их нашли и покарали», — отметил Конашенков.

Сообщается, что 26 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Уточняется, что гражданская инфраструктура Киева не пострадала.

«Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими "Буками". Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», — указывается также в сообщении.

Отмечается, что ВКС России нанесли поражение пункту дислокации 106-го батальона 63 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Висунск Николаевской области; уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. Кроме того, разбита живая сила и украинская военная техника в 27 районах. Поражено пять пунктов управления ВСУ и три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Новодружеск (ЛНР). Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-ми районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах.

На Донецком направлении поражено три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевка, Дзержинск, взвод 155-мм гаубиц М-777 в районе Константиновки, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт» в районах Калинов и Артемово, а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» в районах Очеретино и Новолуганск, осуществлявших обстрел Донецка и других городов ДНР. Российскими средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников.