Bloomberg: Ограничение цен на российскую нефть из области фантастики

Коллективный Запад во главе с США в борьбе с Россией столкнулся с парадоксом. Все усилия западных стран лишить Москву главного источника доходов – нефтедолларов пока, по крайней мере, не приводят к успеху. С одной стороны, США с союзниками добились своего, так как экспорт российской нефти уменьшился; но с другой – продавая меньше нефти, Кремль получает сейчас благодаря очень высоким ценам на нее гораздо больше денег, чем раньше.

Решение проблемы, на первый взгляд, лежит на поверхности. Необходимо ограничить цены на «черное золото» из России, но и эта мера, по мнению агентства Bloomberg, имеет мало шансов на успех. Не удивительно, что раньше, например, к этому простому решению Вашингтон не прибегал раньше. Во время борьбы с Ираном и Венесуэлой Белый дом вводил не ограничения на иранскую и венесуэльскую нефть, а вторичные санкции и тем самым испортил их отношения с торговыми партнерами в Азии.