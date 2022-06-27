Посол РФ в Нью-Дели сообщил о росте поставок российских энергоресурсов в Индию в десятки раз

Поставки российских энергоресурсов в Индию увеличились в десятки раз, все вопросы расчетов и логистики решаются в двустороннем порядке.

Об этом рассказал посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

«Называется цифра роста в 50 раз, называются и другие цифры. Не буду абсолютные величины называть, потому что это предмет непубличных внешнеторговых контрактов, но тем не менее сотрудничество выросло в разы и даже в десятки раз», — заявил Алипов в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат указал на важность того, что власти Индии позволяют компаниям закупать нефть и газ из России по ценам ниже среднемировых, «не перекладывая премию роста цен на энергоресурсы на конечных потребителей».

Перспективы поставок российских энергоресурсов в Индию посол назвал «хорошими». По его словам, вопросы взаиморасчетов и логистики в двусторонней торговле решаются, «рассматриваются варианты расчетов в национальных валютах, в твердых валютах».

В марте Алипов отмечал, что Индия понимает цели спецоперации РФ на Украине и занимает взвешенную позицию в отношении происходящего.

Он отметил, что нынешняя ситуация не повлияет на военно-техническое сотрудничество Москвы и Нью-Дели. Сообщалось также, что Индия заинтересована в приеме туристов из России.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в мае и июне объем покупаемой Нью-Дели у России нефти вырос в 50 раз. Несмотря на давление США, индийские нефтепереработчики намерены и дальше наращивать импорт российской нефти, которая позволяет им сейчас хорошо зарабатывать на поставках нефтепродуктов в ту же Европу.