Преимущества установки деревянных окон

Вместо них все чаще используются натуральные материалы, в том числе древесина. Из нее строят целые коттеджные поселки, выполняют внутреннюю и внешнюю отделку, а также изготавливают окна.

Современные деревянные окна совершенно не похожи на аналогичные изделия, выпускавшиеся советскими предприятиями. На смену громоздким конструкциям с непродолжительным сроком службы пришли чрезвычайно прочные, изящные и высококачественные деревянные профили.

Основные достоинства деревянных окон таковы:

Продуманная конструкция обеспечивает эффективную защиту помещения от ненастья и внешнего шума. Эти изделия обладают высокой прочностью и рассчитаны на эксплуатацию в течение многих десятилетий.

Древесина представляет собой высокоэкологичный природный стройматериал. Благодаря этому деревянные окна выгодно отличаются от пластиковых аналогов безвредностью для человеческого здоровья и окружающей среды.

Натуральные профили обеспечивают отличную теплоизоляцию и эффективную защиту от промерзания при сильном холоде. За счет полной герметичности данных изделий вероятность проникновения сквозняков и пыли в дом исключается.

Благодаря специальной обработке древесина, используемая для изготовления оконных конструкций, приобретает устойчивость к резким перепадам температуры и влиянию других климатических факторов.

Немаловажное достоинство деревянных окон заключается в их устойчивости к формированию конденсата.

Многообразие пород древесины, применяемых для производства профилей, обуславливает обширную цветовую гамму данных изделий. У потребителей имеется возможность выбрать подходящую текстуру и оттенок под любой интерьер.

По своим эстетическим свойствам деревянные окна значительно превосходят пластиковые конструкции, а потому придают жилью более элегантный и уютный вид.

Наряду с достоинствами деревянных окон у них есть и определенные недостатки, которые необходимо учитывать: