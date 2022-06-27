Производство на бешеной скорости

Завод по производству картонной упаковки МолоПак находится в подмосковном городе Чехов на территории бывшего мебельного комбината, от которого на входе до сих пор сохранилась вывеска. Поэтому с первого взгляда сложно определить, что именно здесь находится одно из ведущих отечественных предприятий упаковочной отрасли.

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Однако сказать, что МолоПак сознательно пытается закрыться от внешнего мира нельзя. Скорее, наоборот. Дело в том, что после появления информации об уходе с российского рынка TetraPak и последовавшей за этим паники, компания вынуждена активно бороться с мифом о том, что в России нет полных аналогов Pure-Pak и, так называемых, «тетрапаков».

«Гребешки» и «кирпичи»

«Конечно, мы были очень удивлены содержанию новостей. Вроде тех, что TetraPak уходит, а в России больше производителей асептической упаковки нет. Про уход — это не так. А МолоПак уже давно на рынке, и мы были первыми в РФ, кто стал производить полный аналог данного типа упаковки. Участвуем во всех встречах, выставках, постоянно общаемся с министерствами. А в итоге получается, что о нас как будто никто ничего не знает? Выходит, что все пакеты для молока и соков – это “тетрапаки”. А то, что подобную упаковку производят в 70 км от Москвы, даже многие не курсе. Хотя, мы уверены, что покупают молоко в ней каждый день», — рассказал «Эксперту» маркетолог ООО «МолоПак» Кирилл Молодцов.

Отвечая на вопрос, с чем это может быть связано, он задумчиво пожимает плечами: «Сложно сказать. Возможно, с тем, что МолоПак не такая крупная компания, как TetraPak». По его словам, для повышения узнаваемости продукции на предприятии решили разработать специальный логотип, который расскажет потребителю, что в такое нелегкое время молоко и соки, поставляются в российской упаковке.

В комнате для переговоров находился большой стеклянный стенд, полностью заставленный различными упаковками производства МолоПак. В глаза сразу бросились знакомые названия и дизайны различных брендов: упаковки из-под молока, соков, чая, воды. Многие из них действительно можно встретить буквально в соседней «Пятерочке».

«Изначально МолоПак занялись выпуском упаковки Pure-Pak или Gable Top. Такая упаковка «с гребешком» предназначена для розлива продукции с коротким сроком хранения до 14 дней. Когда мы начинали работу, лидером по производству упаковки Pure-Pak был норвежский гигант Elopak. Сейчас эта компания приостановила работу. В России Elopak всегда занимал большую долю рынка, позже стал конкурировать с тремя крупными российскими производителями, включая МолоПак.

Помимо «гребешка» на полках долгие годы присутствовал другой тип упаковки — асептический. Его называли в народе «кирпич». Это высокотехнологичная упаковка, предназначенная для ультрапастеризованной продукции, поставлялась шведской компанией TetraPak. Компания построила завод для производства асептической упаковки в городе Лобня, тем самым став почти монополистом по поставке данного вида тары на рынок России.

«В 2010 году МолоПак принял важное для отрасли решение запустить отечественное производство полного аналога упаковки TetraPak на территории РФ. Начиная с 2012 года, компания официально стала производить первую российскую асептическую упаковку, которая составила достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Таким образом, МолоПак стал единственной российской компанией, которая производит оба аналога упаковок Pure-Pak и TetraPak на единой площадке», — отметил Кирилл Молодцов, добавив, что компании удавалось постепенно забирать часть рынка у западных конкурентов и расширить число клиентов.

«Например, TetraPak поставлял какому-то молочнику упаковку на 1 литр и 200 миллилитров. Мы давали более интересное предложение и “забирали” маленький порционный формат. Клиент же всегда ориентируется на выгоду. По каким-то параметрам мы оказывались выгоднее. Например, в скорости и в офсетной печати. МолоПак готовы был экспериментировать с любыми дизайнами, а все изменения в макете для клиентов были всегда бесплатны. Кроме того, наша команда всегда готова помочь в проекте дизайна упаковки. Однако нас часто спрашивают: вы, наверное, будете очень рады, если и TetraPak уйдет? А чему тут радоваться? Ну, во-первых, официального заявления не было. Во-вторых, это огромное производство. Сейчас работа завода TetraPak в России продолжается, в противном случае возникнет невосполнимый дефицит упаковки. Будем объективными, сравнивать российские компании и TetraPak, хотя бы по размерам и объемам выпуска, некорректно. У TetraPak около 80% рынка. Мы уже сейчас вынуждены отказывать некоторым потенциальным клиентам, потому что имеем обязательства перед нашими постоянными заказчиками. Мы не можем бросить наши заводы в трудной ситуации», — заметил он. Получается, что в некотором смысле экономическая ситуация объединила производителей упаковки.

Крутится, вертится крафт на станках

Перед посещением производственных помещений завода проводится обязательный инструктаж и заполняется специальный бланк, подтверждающий отсутствие различных заболеваний у гостя. Это крайне важно — упаковка должна быть полностью безопасной для потребителя.

Посетителей облачают в длинные халаты, одноразовые шапочки и бахилы. Перед входом в помещение происходит обязательная дезинфекция рук. Начальник службы безопасности очень строго предупреждает, что прикасаться к станкам нельзя.

«В конце концов необходимо, чтобы вы вернулись с тем же количеством пальцев, что и приехали», — стращает он. Это можно воспринимать как шутку, но ровно до того момента, пока не увидишь оборудование.

Несколько коридоров, и вот мы оказываемся в самом центре завода. Впечатление, что площадь здания невелика, оказывается обманчивым. На деле производственных помещений несколько, и они достаточно просторные. Сотрудники в каждом из них отвечают за конкретный тип упаковки.

«Пока мы вынуждены находится в данном помещении, которое принадлежало бывшему мебельному заводу. И нам уже тесно. Мы понимаем, что даже если решится вопрос с материалами, то производственных мощностей оставшихся игроков на рынке вместе взятых все равно не хватит для восполнения образовавшегося дефицита упаковки. Нужны новые производственные линии. Сейчас важность второго завода возросла в

Шум оборудования в цехах практически не дает вести разговор. Все крутится, вертится, элементы упаковки с бешеной скоростью движутся по ленте. В сегодняшней ситуации машины МолоПака работают почти без перерыва. Так как оборудование иностранное, в основном — европейское, следят за ними с особой тщательностью, чтобы не допустить поломок. Закупать что-либо на замену у иностранных производителей пока не представляется затруднительным.

Скорости работы колоссальные, сразу вспоминается предупреждение про пальцы. Рабочие на гостей обращают внимание лишь на секунду: отвлекаться нельзя, ведь к дефицитному сырью отношение стало еще более бережное.

Кирилл Молодцов подвел корреспондента «Эксперта» к уже готовой стопке упаковок. Это «местный» Pure-Pak, произведенный из двух видов картона. Все сырье теперь только наше, российское.

«Вы спрашивали меня, правда ли, что упаковки становятся менее красочными? Вот вам пример. Цвет крафтовой бумаги упаковка приобрела из-за недостатка белил. Сейчас проблема с этим решается. Или вот другой производитель. Помните дизайн данного бренда молока? Раньше рисунок был на всех четырех сторонах упаковки, сейчас же только на лицевой и задней. Краски есть, но к ним приходится относится экономнее», — заметил он.

Подходим к концу производственной ленты Pure-Pak. Готовые, но еще не приобретшие форму коробки с «гребешками» бегут по склейке. И в конце уже фасуются заготовки в картонные короба для отправки клиентам.

«Разливают продукцию уже на месте. А еще нас иногда спрашивают, какой клей используется. Все швы скрепляются посредством нагревания слоя полиэтилена, который покрывает картон с двух сторон. Фольгированный слой для асептических видов упаковки также наносится, используя слои полиэтилена между картоном и алюминием», — пояснил Кирилл Молодцов.

Асептическая святая святых

«Пойдемте, я покажу вам производство асептической упаковки, так называемых “тетрапаков”. Вы увидите совершенно иную картину», — пригласил Кирилл Молодцов. Заходим в следующее помещение. Действительно, тут ситуация абсолютно другая. Перед нами стоят столбы из огромных рулонов, на первом слое виднеются также знакомые названия.

«Вот так выглядит асептическая упаковка практически перед отправкой клиенту. Сейчас вы видите рулон, в котором расположено несколько упаковок в ряд. Мы разрезаем рулон вдоль на отдельные ролики согласно формату упаковки, проверяем на Доктор-машине на наличие брака, пакуем и отправляем клиенту», — добавил Кирилл Молодцов.

Доходим до, наверное, самого колоритного оборудования: того, что производит «сендвич» — основу асептической упаковки. Это, можно сказать, святая святых завода. Машины соединяют шесть слоев — внутренний, промежуточный слой полиэтилена, алюминиевую фольгу, вновь промежуточный слой, картонную основу и наружный слой полиэтилена. Из всего этого в России отсутствует специальный адгезив, который контактирует с продуктом. Его завозили из-за рубежа. Кирилл Молодцов замечает, что работа по поиску аналогичного сырья активно ведется. При этом решить проблему за счет переработки использованной упаковки невозможно.

«Переработанные материалы вторично для производства упаковки не используются. Смесь все же достаточно сложно разделить на компоненты. Однако волокна из комбинированных материалов могут применять при производстве покрытий для детских площадок и товаров бытового потребления. Мы, к слову, также сделали интересную сувенирную продукцию из переработанной упаковки – блокноты и ручки. Получилось очень здорово», — заметил Кирилл Молодцов.

В целом обстановка на предприятии производит весьма позитивное впечатление. Заметно, что производство не стагнирует, а активно развивается. На заводе МолоПак невооруженным глазом видно огромное желание руководства и всего коллектива максимально использовать те возможности, которые перед отечественной промышленностью открыла текущая экономическая конъюнктура. Это значит, перспективы у дальнейшего импортозамещения в области упаковки в России имеются неплохие. А там уже очередь дойдет и до остального «театра».