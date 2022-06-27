Российские атомщики минимизируют влияние санкций

Российские атомщики, ведущие строительство новых блоков Ленинградской АЭС пока справляются с последствиями секторальных санкций стран ЕС. Но ключевое слово пока, а чтобы минимизировать их влияние и в будущем, специалистам, работающим над проектом, придется найти и альтернативные технологические решения и наладить производство отечественных комплектующих. Об этом на пресс-конференции в информационном центре ТАСС в Петербурге сообщил директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

Санкции, по его словам, «всегда плохо влияют на любое предприятие. Говорить, что они никак не влияют, я не буду, потому что это вранье. <...> Отвечу на это так: влияние есть, но по каждому нашему элементу, который связан с безопасностью особенно, и которые производили иностранные фирмы, у нас проведен полный анализ. На днях у нас был директорат, этой теме было посвящено большое время. Те специалисты и руководители, которым это было поручено, отчитывались по всем направлениям, показывали, каким образом компенсируется, где на параллельном импорте, где на своих предприятиях, где закладываются новые предприятия», — сказал Перегуда, отметив при этом, что не нужно впадать в панику, а надо трудиться не покладая рук, «ни в коем случае не расслабляться».

По словам директора ЛАЭС, в предыдущие годы российские атомнщики активно участвовали в международном разделении труда, встраивались в производственные цепочки, что на тот момент было совершенно обоснованно и эффективно. Но сегодня, после введения санкций, цепочки эти разорваны и предприятиям российской атомной отрасли нужно найти поставщиков внутри страны, которые смогли бы заменить прежних иностранных партнеров. Нужно также сосредоточиться, по мнению Перегуды, на создании новых предприятий, прежде всего в сфере производства арматур и в машиностроении.

«Я лично оптимистично смотрю на это все», — подчеркнул директор Ленинградской атомной электростанции.

Сейчас на ЛАЭС работают четыре энергоблока, два из них — еще на советских реккторах, а тна современных установках ВВЭР-1200. На такие же реакторы должны быть заменены и устаревшие установки, введенные в строй еще в прошлом веке. Кроме того, планировалось начать в 2024 и 2025 годах строительство еще двух энергоблоках — на тех же реакторах последнего поколения ВВЭР-1200. Расчетный срок окончания строительства — 2030 и 2032 годы соответственно.