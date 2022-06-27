Атомная промышленность Импортозамещение

Российские атомщики минимизируют влияние санкций

27 июня 2022, 21:02
Ленинградская АЭС
Вид на 2 блок строящейся ЛАЭС-2

Российские атомщики, ведущие строительство новых блоков Ленинградской АЭС пока справляются с последствиями секторальных санкций стран ЕС. Но ключевое слово пока, а чтобы минимизировать их влияние и в будущем, специалистам, работающим над проектом, придется найти и альтернативные технологические решения и наладить производство отечественных комплектующих. Об этом на пресс-конференции в информационном центре ТАСС в Петербурге сообщил директор ЛАЭС Владимир Перегуда. 

Санкции, по его словам, «всегда плохо влияют на любое предприятие. Говорить, что они никак не влияют, я не буду, потому что это вранье. <...> Отвечу на это так: влияние есть, но по каждому нашему элементу, который связан с безопасностью особенно, и которые производили иностранные фирмы, у нас проведен полный анализ. На днях у нас был директорат, этой теме было посвящено большое время. Те специалисты и руководители, которым это было поручено, отчитывались по всем направлениям, показывали, каким образом компенсируется, где на параллельном импорте, где на своих предприятиях, где закладываются новые предприятия»,  сказал Перегуда, отметив при этом, что  не нужно впадать в панику, а надо трудиться не покладая рук, «ни в коем случае не расслабляться». 

По словам директора ЛАЭС, в предыдущие годы российские атомнщики активно участвовали в международном разделении труда, встраивались в  производственные цепочки, что на тот момент было совершенно обоснованно и эффективно. Но сегодня, после введения санкций, цепочки эти разорваны и предприятиям российской атомной отрасли нужно найти поставщиков внутри страны, которые смогли бы заменить прежних иностранных партнеров. Нужно также сосредоточиться, по мнению Перегуды, на  создании новых предприятий, прежде всего в сфере производства арматур и в машиностроении.

«Я лично оптимистично смотрю на это все»,  подчеркнул директор Ленинградской атомной электростанции.

Сейчас на  ЛАЭС работают четыре энергоблока, два из них  еще на советских реккторах, а тна современных установках ВВЭР-1200. На такие же реакторы должны быть заменены и устаревшие установки, введенные в строй еще в прошлом веке. Кроме того, планировалось начать в 2024 и 2025 годах строительство еще двух энергоблоках  на тех же реакторах последнего поколения  ВВЭР-1200. Расчетный срок окончания строительства  2030 и 2032 годы соответственно.