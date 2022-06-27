Российские гранды кроют «Семерку»

На этой неделе пройдет масса годовых собраний акционеров компаний — в том числе Сбербанка, «Газпрома», «Роснефти», «Аэрофлота», «Сургутнефтегаза», «Русгидро», «Самолета», «Башнефти». На многих из них ожидается принятие решений об утверждении дивидендов за прошлый год.

Окончательное прояснение вопроса о выплате дивидендов может спровоцировать сильный рост отдельных бумаг, поскольку сейчас доходность ОФЗ ушла ниже отметки 9% годовых, и многие инвесторы, в том числе крупные, будут искать более высокого заработка на рынке акций.

Наиболее значимыми станут собрания «Газпрома» и «Роснефти» в четверг — у этих бумаг большой вес в структуре Индекса Мосбиржи. Сейчас их дивидендная доходность составляет, соответственно, 17,5 и 6,3 процента. Причем, это не годовые проценты, какими оперируют в расчете доходностей банковских депозитов или ОФЗ: дивиденды на свои счета акционеры получат в течение примерно месяца после закрытия реестра акционеров.

Не исключено, что преддивидендный рост этих двух бумаг, особенно если его поддержит еще такой тяжеловес как Сбербанк, спровоцирует уход Индекса Мосбиржи выше 2500 пунктов.

Пока же сегодня с утра «Газпром» растет на процент, «Роснефть» торгуется в районе пятничного закрытия, а Сбер подрастает на 1,3%. Индекс Мосбиржи после первого часа торгов повысился на 0,4%.

Некоторым препятствием для роста российского рынка акций будет усиление санкционного давления на Россию. Уже появилась информация, что страны «Большой семерки» приняли решение отказаться от закупок «нового» российского золота. Пока формулировки окончательного решения нет, поэтому не очень понятно, на что вводятся запреты: на покупку золота, которое только будет добыто, либо на заключение новых контрактов.

На этой информации после первого часа торгов в лидерах снижения оказались «Полиметалл» и «Полюс», просевшие примерно на 3,5%. С учетом того, что котировки золота на мировой арене лежат в боковике и никак не могут реализовать свой потенциал роста на фоне повышения мировой инфляции, от бумаг золотодобытчиков лучше избавляться. С большой долей вероятности рынок даст возможность купить их дешевле.

Нет никаких сомнений в том, что государство поддержит компании отрасли, начав закупку золота в резервы. Да и возможность поставок металла таким его крупнейшим потребителям как Китай и Индия сохранится. Вот только продавать добытое золото придется с дисконтом к рыночным котировкам.

Еще один риск для российского рынка акций — обсуждение странами G-7 намерения установить «потолок» цен на российскую нефть. Пока непонятно, каким будет этот «потолок» и как можно будет заставить Россию продавать нефть по невыгодным ценам. В любом случае, решение это не будет стоить выеденного яйца, если к санкции не присоединятся Китай и Индия.

Нефтяные трейдеры не очень верят, что такая мера, даже если она будет принята, повлияет на нефтяные цены. Пока нефть торгуется без принципиальных изменений относительно уровня закрытия в пятницу, стоя чуть ниже $110 за баррель.

Сегодня продолжаются покупки акций девелоперов, которые поддерживает снижении ипотечных ставок и заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости сохранить объем строительства на прошлогоднем уровне. Однако бумаги сектора берут уже не так охотно, как на прошлой неделе. Коррекция по ним очень вероятна.

В целом же на этой неделе рост российского рынка акций, несмотря на имеющийся негатив, более вероятен, чем его снижение. Однако говорить о формировании нового среднесрочного восходящего тренда пока не приходится.