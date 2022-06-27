«Ростелеком - ЦОД» приостанавливает строительство дата-центров в российских регионах

«Ростелеком - ЦОД» сейчас сосредоточена на стройке объектов в Москве и Санкт-Петербурге, как сообщил ТАСС директор дирекции по интеграционным проектам «Ростелеком - ЦОД» Сергей Крюков. Экспансия в регионы отложена «до лучших времен», то есть до стабилизации ситуации на рынке. А пока компания намерена реализовывать «проект Москва-V, а также ввод в эксплуатацию новых залов, куда уже приходят новые клиенты, в Санкт-Петербурге», - пояснил Крюков.

Ранее «Ростелеком» называл строительство дата-центров одним из приоритетов своей и обещал построить ЦОД не только в городах-миллионниках, но и в столицах всех регионов РФ . Только в 2021 году инвеспрограмма компании по центрам обработки данных предполагала вложение 12 млрд рублей в строительство и развитие мощностей ЦОДов в России.

Но сегодня заказчики компании столкнулись с беспрецедентной ситуацией, рассказал «Коммерсанту» руководитель направления ЦОД «Крок» Сергей Махлин. По его словам, «с одной стороны, есть потребности в развитии цифровой инфраструктуры, с другой — сложности с поставками оборудования. В результате «часть клиентов взяли паузы, чтобы понаблюдать за развитием ситуации».

Между тем, как писало в апреле издание С- в Москве и Московской области возник дефицита стоек в ЦОД, в результате почти на четверть подскочили цены на размещение оборудования.

В конце декабря 2020 года ВТБ купил у «Ростелекома» 44,8% «РТК-ЦОД», вложив в капитал компании 35 млрд рублей. По данным «ИКС-консалтинг», «РТК-ЦОД» к тому мроменту (на начало 2021 годв) лидировал на российском рынке дата-центров с долей 25% и облачного провайдинга (26%). Общая емкость сети центров обработки данных компании насчитывала 12,2 тыс. стоек.