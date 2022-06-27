Рубль: даже «быки» нуждаются в отдыхе

Сегодня и завтра бизнесу нужно завершить расчеты с государством по крупным налоговым выплатам. Поэтому неудивительно, что рубль начал неделю с роста, за первые два часа торгов укрепившись к доллару примерно на полпроцента — экспортеры увеличили продажу валютной выручки для получения необходимого для налоговых выплат объема рублей. За первые два часа торгов по паре доллар-рубль расчетами «завтра» наторговано более 34 млрд руб. — это больше трети от среднедневного оборота в последние дни.

Курс подошел к отметке 53 рубля за доллар, которая ранее неоднократно останавливала рост российской валюты. Не исключено, что этот уровень в ближайшие часы будет пройден вниз.