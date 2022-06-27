Рубль: даже «быки» нуждаются в отдыхе

Сегодня и завтра бизнесу нужно завершить расчеты с государством по крупным налоговым выплатам. Поэтому неудивительно, что рубль начал неделю с роста, за первые два часа торгов укрепившись к доллару примерно на полпроцента — экспортеры увеличили продажу валютной выручки для получения необходимого для налоговых выплат объема рублей. За первые два часа торгов по паре доллар-рубль расчетами «завтра» наторговано более 34 млрд руб. — это больше трети от среднедневного оборота в последние дни.
Курс подошел к отметке 53 рубля за доллар, которая ранее неоднократно останавливала рост российской валюты. Не исключено, что этот уровень в ближайшие часы будет пройден вниз.
Но в целом налоговый период в июне был не очень удачным для рубля: традиционно высокого спроса на российскую валюту в конце месяца не наблюдалось. Возможно, экспортеры просто накапливали рублевую ликвидность для исполнения своих обязательств перед бюджетом плавно в течение месяца.
К этому стоит добавить, что пока рынок не замечает долларов и евро, поступающих в счет оплаты российского газа. И это объяснимо: объем газовых платежей значительно сократится в июне из-за снижения поставок газа в Европу. В таких условиях может сработать старая трейдерская аксиома: если актив не хочет расти, значит он будет падать. Поэтому в ближайшие дни небольшое коррекционное ослабление курса рубля весьма возможно.
Однако среднесрочный восходящий тренд рубля останется в силе. Мировые цены на энергоносители держатся на высоких уровнях, и даже могут еще подрасти. Установившаяся жаркая погода приводит к повышению потребления электроэнергии для охлаждения воздуха, растет спрос на нефтепродукты из-за сезона отпусков. В условиях снижения поставок российского газа Старый Свет будет расходовать накапливаемые на зиму запасы, что только увеличит цены — закупать основной объем газа для отопления зимой все равно придется у «Газпрома». Сегодня с утра цены растут на 3%, уйдя в район $1450 за тысячу кубометров.
Положительное сальдо торгового баланса РФ и отсутствие возможности купировать профицит валюты бюджетным правилом по-прежнему будут способствовать росту курса рубля. Поэтому уход пары доллар-рубль под отметку 50 — дело лишь времени. Но перед этим курс российской валюты может сходить ближе к 60 руб. за доллар, что станет хорошей возможностью для открытия спекулятивных позиций, ориентированных на укрепление рубля.