Курс рубля пришел к вызывающей изумление отметке

Торги на российском валютном рынке открылись резким падением курса отечественной валюты к отметке 54,5 руб. за доллар. Так особо мнительные участники отреагировали на заявления Запада о формальном якобы неисполнении Россией своих обязательств по внешним долгам.

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Однако основная масса игроков порыв на снижение курса рубля не поддержала. Россия уже давно отвязана от «западного мира», да и сам факт дефолта — спорный, поскольку совершенно очевидно, что инвесторы не получили причитающиеся им выплаты не по вине России.

В результате рубль быстро вернулся в район пятничного закрытия и даже предпринимал попытки укрепления. Но отметка 53 руб. за доллар вновь осталась непокоренной, и вновь развернула пару вверх.

По итогам дня курс российской валюты к доллару остался без изменений. Таким образом, пара доллар-рубль с 22 июня продолжает консолидацию в узком диапазоне 53-53,5. Это выглядит довольно странным и отчасти тревожным, учитывая, что сейчас пик налогового периода, и экспортеры, по логике, должны бы увеличить продажу долларов и евро.

Но этого не происходит, обороты торгов зарубежной валютой не растут. Вероятно, экспортеры накопили необходимы для расчетов с бюджетом рублевые средства в течение месяца.

Впрочем, если вдуматься, то странным курс в этом районе можно назвать и с противоположной точки зрения, откуда он выглядит неимоверно высоким и способным вызвать изумление. Ежедневные рефлексии по этому поводу неуместны, но время от времени можно вспомнить, что еще в начале весны неуместным были бы сочтен прогноз укрепления рубля что к отметкам ниже 60, что — ниже 70 и 80 рублей за доллар. Нынче реминисценции навеял недавний не то, что прогноз, но утвердительный ответ главы думского комитета по финрынку Аксакова на вопрос о возможности «додефолтного» курса доллара около 6 рублей (6,29 рубля за 1 доллар США накануне 17.08.98 года).

Но вернемся в наши дни и конкретно в сегодняшний.

Обычно после столь длительного и узкого боковика следует сильное движение. С марта все выходы пары доллар-рубль из консолидации были вниз. Но сейчас благоприятная для рубля и населения тенденция может прерваться. Краткосрочных поводов для роста рубля нет, и спекулянты в любой момент могут начать фиксировать часть среднесрочной прибыли, заработанной на росте российской валюты.

Однако в среднесрочном плане фундаментальная сила рубля никуда не денется.

«Поддержку рублю продолжает оказывать рыночный дисбаланс спроса и предложения инвалюты, вызванный слишком медленным восстановлением импорта. В результате покупателей инвалюты по-прежнему не хватает, в то же время продавцов в избытке, несмотря на отмену обязательной реализации на валютном рынке экспортной выручки. Даже не являющиеся экспортерами компании стремятся избавиться от инвалюты из-за опасений санкционных ограничений на операции с ней. Это ослабляет спрос на инвалюту со стороны населения, а также со стороны инвесторов», — рассуждает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Некоторым риском для рубля является то, что западные суды могут признать факт дефолта России по внешнему долгу, не приняв во внимание, что неплатежи вызваны исключительно неправовыми действиями США. Поэтому существует вероятность ареста российского имущества за границей и направление его на удовлетворение требований кредиторов.

Такие решения быстро не принимаются, но муссирование этой темы может снизить желание спекулянтов заработать на росте рубля.