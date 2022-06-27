Самозанятым начнут предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости

В ближайшее время в нижнюю палату российского парламента будет внесен законопроект, который предполагает предоставление имущественного налогового вычета самозанятым гражданам.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящий момент право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ (13%) имеют налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями. При режиме для самозанятых значительно снижается налоговая нагрузка в денежном выражении, однако вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности по расходам на приобретение квартиры, не применяются, указывают авторы инициативы.

Согласно замыслу разработчиков законопроекта, имущественный вычет для самозанятых должен действовать в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова, законопроект является реакцией на многочисленные обращения от самозанятых граждан. «Их становится все больше и больше в России, так как эксперимент по действию такого льготного режима налогообложения оказался очень удачным. Но если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями — физлицами, то у них прав сегодня меньше», — констатировал Абрамов.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (фракция ЛДПР) указал на то, что предоставление возможности самозанятым воспользоваться имущественным вычетом стало бы крайне важной мерой по поддержке работающих граждан. «Надо, чтобы работящий человек в России выходил из гаражей, из тени. Работал "в белую". И задача государства — создать такое условие», — подчеркнул Кошелев.

Издание сообщает, что позитивную оценку инициативе дали также представители КПРФ и фракции «Справедливая Россия — За правду».

По состоянию на январь 2022 года, в России зарегистрировано 4 млн самозанятых, ежедневно их количество увеличивается примерно на 7 тыс. человек, писал «Эксперт». Специальный налоговый режим для самозанятых введен с 2019 года, он позволяет пользователям установить на смартфон приложение «Мой налог» и легально работать без посещения налоговой службы и подачи отчетности. В ФНС отмечают, что налоговые отчисления у самозанятых сейчас самые низкие: при работе с физлицами они составляют 4%, с юрлицами — 6%.