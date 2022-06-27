Сбер потащил за собой ВТБ, а следом и весь рынок

Российский рынок акций открылся снижением, но очень быстро выбрался в «зеленую» зону. Сегодня повышенным спросом пользовались акции банков: Сбербанк вырос на 2,5%, ВТБ — на 2,7% при том, что Индекс Мосбиржи поднялся на 1,1%.

В целом финансовый сектор выглядит слабо: до прошлогодних балансовых показателей расти придется очень долго, и при этом не стоит забывать про потери реальных активов, которые понесли крупнейшие российские банки из-за санкций.

Поскольку банки сейчас не публикуют балансы, оценить реальное их положение очень сложно. Но с учетом того, что профицит ликвидности банковского сектора составляет 2,4 трлн руб. — то есть, примерно докризисную величину — о каких-то серьезных проблемах и ухудшении ситуации в отрасли речи не идет.

Сейчас на рынке акций очень мало интересных идей, а правят им частные инвесторы, которые пытаются отыграть покупками любой позитивный фундаментальный повод. Одним из таких поводов является ожидания роста темпов кредитования, а вместе с ним и доходов банков. Так, на прошлой неделе Сбербанк заявил, что объем выданных потребительских кредитов в июне вдвое превысит майский показатель. Скорее всего, аналогичную картину мы будем наблюдать и по другим ведущим банкам.

С учетом того, что частные инвесторы «по привычке» продолжают любить Сбер, по нему сложились все предпосылки для формирования небольшого восходящего тренда. Целью роста бумаги является район чуть выше 165 руб., до него осталось пройти около 17%. Но нет уверенности в том, что это движение будет быстрым и безоткатным.

Вслед за Сбером пошел в гору и гораздо менее фундаментально привлекательный ВТБ.

Вполне логично рассуждать, что полученные кредиты пойдут на покупку товаров. Поэтому хорошим спросом пользовались акции некоторых ритейлеров. Так, расписки X5 Retail Group подорожали на 7,7%, а «Озона» — на 6,3%.

В этом празднике не участвовал неплохо росший ранее «Магнит», котировки акций которого практически сегодня не изменились. Не исключено, что сейчас средства из «Магнита» перекладываются в отставшие бумаги.

По-прежнему продолжается ралли в акциях девелоперов, для которых позитивом является снижение ставки по кредитам. Техническая перекупленность бумаг сектора очень высока, коррекция может быть сильной, но не продолжительной.

Не изменились по сравнению с пятницей цены акции «Роснефти» и «Лукойла», несмотря на то что нефть подорожала на 1,5% и ушла выше $110 за баррель. На бумаги давит усиление санкционной риторики в отношении России со стороны Запада, в том числе желание придумать некий «потолок цен» на российскую нефть. Впрочем, если такое решение будет принято, вряд ли оно найдет понимание у крупнейших нефтедобывающих держав, поскольку нет никаких гарантий, что так называемая «Большая семерка» не захочет распространить эту инициативу в дальнейшем на всю мировую нефть.

Но снижение акций нефтянки — не повод для их распродажи. Наоборот, долю их акций в среднесрочных портфелях стоит осторожно наращивать на просадках.

В целом же Индекс Мосбиржи продолжает подбираться к зоне сопротивления 2450-2500 пунктов, до нижней границы которого осталось пройти чуть более 30 пунктов. С ростом индикатора будет увеличиваться и желание зафиксировать часть прибыли.