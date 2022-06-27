СКФУ запустил «PRO русский» в Сирии

Как сообщил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, лингвистические интенсивы будут проводиться для жителей республики, а также педагогов, которые преподают русский язык как иностранный в школах Сирии. «Наши ученые-русисты составили план занятий и мастер-классов, основываясь на потребностях аудитории. В программу включены современные подходы к преподаванию русского языка, коммуникативный подход и компетенции в обучении, а также методы обучения русскому как иностранному вне языковой среды», - поделился подробностями Дмитрий Беспалов.

Кроме того, преподаватели русского языка из СКФУ проведут в Сирии семинары, которые затронут принципы отбора грамматического материала и лексики и проведут обзор современной учебной и методической литературы.

Также в ходе рабочей поездки в Сирию ректор СКФУ Дмитрий Беспалов обсудил реализацию проектов, направленных на популяризацию русского языка, с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сирийской Арабской республике Александром Ефимовым и руководителем Россотрудничества в стране Николаем Суховым. В ходе встречи Дмитрий Беспалов озвучил планы по проведению на территории Сирийской арабской республики интенсивов и мастер-классов не только по русскому языку, но и проведение семинаров по проектной деятельности, которые включат в себя практикумы по формированию лидерских качеств у русскоговорящей молодежи, методов проектной работы, умения работать в команде, стратегического мышления и социальной ответственности.

В рамках рабочей поездки представители СКФУ также встретились с руководством ведущих сирийских университетов, которые расположены в Дамаске и городе Хомс. Стороны договорились об академическом сотрудничестве.

Северо-Кавказский федеральный университет с Сирийской Арабской республикой связывают долгие годы успешной работы.

Ежегодно представители СКФУ участвуют в работе комиссии по отбору на обучение в России. Более того, СКФУ совместно с представительством Росотрудничества в Ливане и Министерством просвещения Сирии организовал курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка как иностранного. Также недавно в Сирии СКФУ провел Школу молодого лидера, куда съехались студенты из 6 городов республики.

Кроме того, уже 10 июля студенты из Сирии приедут в СКФУ в рамках федерального проекта «Летний университет», который проходит при поддержке Минобрнауки РФ. Ребят будут обучать образовательным программам по экономики и IT-безопасности.

Напомним, что СКФУ называет продвижение русского языка за рубежом одной из ключевых миссий. Ученые университета ведут масштабную работу в странах Ближнего Востока, на Южном Кавказе, в Средней и Центральной Азии.

Проект «PRO русский» с момента старта успел охватить уже более тысячи человек.