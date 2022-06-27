Центр разработки биотехнологических лекарств открылся в Москве

ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») открыл центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств на одной из своих производственных площадок. На первом этапе компания будет выпускать три препарата, а также займется развитием технологии производства более 60 активных фармсубстанций. Об этом рассказал 27 меня в своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Центр занимает площадь около 700 кв м и состоит из 6 современных лабораторий, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В создание площадки было вложено 425 млн рублей, там появилось более 30 высокотехнологичных рабочих мест», — добавил он.

По словам заммэра, ввод центра в эксплуатацию — только один из этапов по созданию крупного научно-исследовательского и промышленного кластера, который появится в на площадке «Лефортовская», принадлежащей компании. Общий объем инвестиций в этот проект оценивается 9,9 млрд рублей, завершить его планируется в 2025 году, а в реализации инвестору помогает Минпромторг РФ.

Обновленное производство позволит ежегодно выпускать 73 млн лекарств в ампулах и флаконах, около 1 млрд таблеток и капсул, 10 млн препаратов в форме спреев, а также 33 млн трансдермальных пластырей и трансмукозальных пленок. Город с 2016 года дал компании статус промышленного комплекса, за счет этого она экономит на налогах и может направлять больше средств на модернизацию и научные разработки, сказал Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Помимо этого, в 2021 году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт. Объем инвестиций по нему составляет 1 млрд рублей», — добавил он. В рамках этого контракта инвестор намерен в течение двух лет начать выпускать на территории города 20 препаратов, в том числе антидепрессанты и нейролептики. В свою очередь, власти Москвы гарантируют закупку лекарств на 1,1 млрд рублей в течение 8 лет.