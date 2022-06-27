Туристический поток в Свердловской области вырос на 30%

Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Екатеринбург, где обсудит с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым основные шаги по развитию туристической привлекательности региона.

17 июня 2022 года на ПМЭФ-2022 подписано Соглашение о сотрудничестве в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», где образовался туристический территориальный проект – макрорегион «Большой Урал». Развивать масштабный туристический проект будут Свердловская область, Республика Башкортостан, Пермский край, Тюменская и Челябинская области совместно с Федеральным агентством по туризму. Свои подписи в документе поставили губернаторы Евгений Куйвашев, Алексей Текслер, Александр Моор, Радий Хабиров, Дмитрий Махонин и глава Ростуризма Зарина Догузова.

Свердловская область является связующим звеном макрорегиона, через ее территорию проходит большинство межрегиональных маршрутов «Большого Урала». Екатеринбург – столица Уральского федерального округа, является крупным логистическим центром и транспортным хабом, соединяющим европейскую и азиатскую части страны. Уже сейчас Екатеринбург становится одним из центров внутреннего туризма РФ. Туристический поток Свердловской области только за майские праздники этого года вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Прогнозируемый турпоток в 2022 году в целом – 1,8 млн. человек, что более чем на 12% выше прошлогодних результатов. Таким образом, Свердловская область устойчиво входит в топ-10 самых популярных у туристов регионов РФ. Кроме того, Свердловская область с 2017 года занимает 2 второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России.

Для повышения туристической привлекательности региона в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» выделены гранты на развитие инфраструктурных проектов области. В частности, большинство грантов получили резиденты туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», который объединяет 16 населённых пунктов в двух муниципалитетах региона и уникальные природные объекты, в том числе Природный парк «Река Чусовая», федеральный Висимский биосферный заповедник, а также действующий горнолыжный курорт «Гора Белая».

В составе туркластера «Гора Белая» гранты получили развлекательно-познавательный комплекс "Калинин Двор" в д. Харёнки на берегу реки Чусовая, модульные туристские дома в круглогодичном глэмпинге «Домики в горах» в пос. Уралец, мараловая ферма в пос. Висим, организаторы сап-серфинга и сап-прогулок по самым красивым участкам реки Чусовой и прудам, аудиогид Welcome To Ural и другие проекты.

Всего в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» поддержано 14 проектов на территории Свердловской области на общую сумму 37 млн. рублей. Гранты предоставляются на разработку новых туристских маршрутов, приобретение туристского оборудования, модульных гостиниц, глэмпингов, реализацию социальных проектов, направленных на создание и развитие доступной туристической среды, инклюзивного туризма.

Основная идея развития Свердловской области как центра внутреннего и въездного туризма – создать место для туристических “Уральских каникул”, аутентичную и комфортную среду для активного отдыха с достойной инфраструктурой в многообразии уникальной уральской природы.