Турции не выгодно поддержать санкции против России

Несмотря на давление со стороны стран Запада, власти Турции придерживаются независимой позиции и не намерены присоединятся к санкциям против России. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, экономика Турции сильно зависит от импорта энергоносителей. Таким образом, нежелание турецкий властей поддержать санкции против России объясняется экономическими выгодами для страны. «Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим», — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

Страны Запада Турция неоднократно призывали Турцию присоединиться к санкциям. Тем не менее Анкара твердо стоит на своем и открыто заявляет свою позицию Западу.