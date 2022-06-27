У европейцев фантом газовой атаки

Цены на природный газ в Европе растут вторую неделю подряд: резкое сокращение поставок из России выбивает рынки из колеи и вынуждает европейские правительства менять политику, возвращая угольные станции. Так, пишет Profinance, фьючерсы на газовые бенчмарки упали в пятницу, но на этой неделе снова выросли примерно на 9%.

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«Северный поток», который сейчас использует только 40% своей мощности для поставок в Европу, планируется полностью закрыть на техническое обслуживание в следующем месяце. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил: он не может быть уверен в том, что Россия возобновит поставки после завершения работ, а это повышает перспективы нового роста цен и дефицита грядущей зимой.

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«Германия стала очагом энергетического кризиса ЕС после конфликта России и Украины, — говорится в записке Хеннинга Глойстейна, директора по энергетике, климату и ресурсам Eurasia Group. — Таким образом, полное сокращение поставок из России в Германию поставит под угрозу безопасность поставок по всему ЕС, что может спровоцировать рецессию и, в худшем случае, повсеместное нормированное энергопотребление зимой».

Понимание возможной катастрофы есть и в других европейских странах. Так, Власти Нидерландов могут отказаться от закрытия газового месторождения в Гронингене, запланированного на октябрь 2023 года, сообщает агентство Bloomberg. Конечно, заявил премьер-министр страны Марк Рютте, это возможно только в «крайнем случае». Но судя по всему, наступающий «случай» будет именно «крайним».

Европейская паника и межконтинентальная конкуренция

Цены на газ в Европе на прошедшей неделе продолжали расти, поднявшись до 1470 долл., после чего наблюдается небольшая коррекция вниз, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы природного газа в Европе по состоянию на 25 июня составляли 55,7%, увеличившись за неделю на 0,4%. Проблемы заполнения хранилищ остаются, так как ни поставки по «Северному потоку —1», ни поставки с завода Freeport LNG в США не восстановлены.

Министры энергетики ЕС намерены обсудить варианты снижения потребления газа в ЕС, отмечает аналитик. Впрочем, высокие цены на газ сократят его потребление и без участия европейской комиссии; вопрос только в том, как себя будут при этом чувствовать европейская промышленность и население, а также что произойдет с теми политическими силами, которые ввергли Европу в ее нынешнее состояние. Правительство Германии, например, официально объявило о переходе ко второму этапу аварийной газовой программы, которая предполагает продажи излишков газа через аукционы. На этом фоне цены достигли 6-месячного максимума.

При этом Катар продолжает настаивать на продаже дополнительных объемов по 20-летнему контракту, на что Европа пока не соглашается. ЕС также достигла договоренности с Норвегией об увеличении поставок на 9 млрд кубометров в год к уровню 2021 года.

В США, продолжает Лукичева, цены на газ в Henry Hub (стоимость фьючерсов на CME) продолжали снижаться, достигнув 6,2 долл./mmbtu (222 долл. за 1000 кубометров). Запасы природного газа в ПХГ продолжали расти, но в годовом выражении по состоянию на 17 июня оставались на 12,3% ниже уровня прошлого года и на 13,2% ниже уровня на последние пят лет.

В целом можно констатировать, что на фоне паники в Европе межконтинентальная конкуренция обостряется. В Азии цены по индексу JKM составляли около 1330 долл. за 1000 кубометров. Пакистан на последнем тендере получил единственное предложение от Qatar Energy по 39,8 долл./mmbtu, или 1330 долл. за 1425 кубометров.

Зеленая энергетика возвращается в черную

Между тем новая неделя началась тревожно для рынка природного газа, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Цена в Европе на TTF в понедельник подскочила с «гэпом», то есть с большим отрывом от котировок предыдущего закрытия — почти до 1500 долл. за 1000 куб. м. Напряжение вызвано резким сокращением поставок из России, и это в то время, когда должно происходить накопление ресурса в хранилищах для подготовки к зимнему сезону. Они заполнены пока лишь на 59%.

Ключевая артерия снабжения — газопровод «Северный поток» — загружена не более чем на 40% после того, как прокачка упала из-за технических причин. Более того, его предполагается полностью остановить на техобслуживание в июле. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что нет уверенности возобновления поставок даже после завершения работ из-за геополитических причин.

Берлин объявил «тревожную» фазу чрезвычайного плана, заявив, что Германия находится в газовом кризисе. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что сокращение поставок затронуло 12 государств — членов ЕС. Это может спровоцировать сокращение многих производств в Евросоюзе, общую рецессию в его экономике и нормирование энергопотребления зимой.

Вводятся экстраординарные меры, рассказывает Гойхман. Возобновляется работа некоторых угольных электростанций, ранее закрытых по экологическим нормам. Правительство Нидерландов рассматривает вопрос об отказе от прекращения работы газового месторождения в Гронингене. Оно консервируется из-за частых локальных землетрясений, вызываемых добычей на нём, но в крайнем случае даже соображения безопасности могут быть принесены в жертву борьбе с нехваткой топлива.

В течение недели на газовый рынок будут воздействовать новости, прежде всего связанные с техническими, экономическими и политическими аспектами перспектив поставок российского газа в Европу. Важными могут оказаться и выступления представителей Европейского центробанка 27—28 июня. В них инвесторы будут искать подтверждение или опровержение перспектив рецессии.

Но в целом, уверен Марк Гойхман, сильный тренд удорожания топлива, очевидно, продолжится на текущей неделе. Котировки способны вновь войти в диапазон 1500-1600 долл., где они уже были в начале июня.