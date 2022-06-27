Украина приостановила соглашения с Россией в сфере ядерной безопасности

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекратила действие международных договоров, касающихся сотрудничества с Россией в сфере ядерной безопасности, о чем и сообщила на своем сайте.

Речь идет о Соглашении по ядерной и радиационной безопасности от 1996 года и Соглашении об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях от 2002 года.

К денонсации ядерных договоренностей Киев готовился уже несколько месяцев. В феврале, еще до начала спецоперации на Донбассе Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, намекнул на то, что Киев может пересмотреть безъядерный статус, закрепленный Будапештским меморандумом и весь пакет связанных с ним документов, в том числе, вероятно, и Договора о нераспространении ядерного оружия, который также был подписан Украиной. Зеленский потребовал консультаций по безопасности, пригрозив, если они не состоятся, пересмотреть решение об отказе от ядерного оружия.

В мае уже депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире украинского телевидения призвал Запад дать Украине ядерное оружие, чтобы она могла «защитить свою независимость».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров ещё в марте заявил, что Россия «предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине».