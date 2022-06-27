Дагестан поймает ветер

Первая ветроэлектростанция мощностью 12,5 МВт — Махачкалинская— будет построена в 2023 году в Новолакском районе Дагестана.

Также по данным министерства, ведется работа по привлечению инвестора для строительства ветропарка мощностью 150 МВт.

«Наша цель — направить неиссякаемую энергию солнца, ветра, воды на удовлетворение растущих потребностей Дагестана», — заявил глава ведомства Ризван Мурадов. По его словам, создание ветропарка осуществляется в рамках федеральных мер стимулирования развития возобновляемой энергетики в России.

«В настоящее время, начата работа по установке первого в республике ветроизмерительного комплекса высотой 100 м для изучения особенностей ветрового потока и проектирования объекта. Ветропарк планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2023 года. Сумма частных привлеченных инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей. Компания "Махачкалинская ВЭС, реализующая совместно с партнерами проект строительства Махачкалинской ветроэлектростацнии, мощностью 12,5 МВт и МО "Новолакский район" заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта близ территории "Новострой" Новолакского района Дагестана», — сказал Мурадов.

«Несколько промышленных ВЭУ обеспечат свыше 30 млн. кВт/ ч электроэнергии в год для близлежащих населенных пунктов и северной части г. Махачкала. Соглашением также предусмотрено преимущественное право трудоустройства на стадии строительства и эксплуатации жителей близлежащих населенных пунктов», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в апреле в пресс-службе министерства энергетики и тарифов Дагестана сообщали о планах строительства пяти солнечных электростанций в течение трех лет. Станции должны будут обеспечивать энергией порядка 250 тысяч человек.

Строительство первой из них , мощностью 15 МВт. в городе Южно-Сухокумске уже завершено, официальный запуск запланирован на июль. В следующем году, по информации Мурадова, группа компаний «Солар Системс» построит ещё одну СЭС мощностью 100 МВт , — на территории Дербентского района. В проект будет инвестировано более 6 млрд рублей. Новая станция позволит обеспечить чистой энергией порядка 50 тысяч домов.