В Кремле заявили, что не согласны с сообщениями о дефолте России

Москва отвергает заявления о дефолте в России, с которыми ранее выступили западные СМИ.

На вопрос журналистов о том, согласны ли в Кремле с утверждениями о дефолте РФ по валютным долговым обязательствам, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Нет, не согласны».

По его словам, сообщения о дефолте «в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен». Тот факт, что средства были удержаны и не были доведены до получателей — «не наши проблемы», пояснил пресс-секретарь.

«То есть, в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул представитель Кремля.

В ночь на 27 июля Bloomberg сообщило, что у России истек льготный период по выплате процентов на сумму около $100 млн и что это может считаться событием дефолта. При этом отмечалось, что дефолт в данном случае носит скорее символический характер «и мало что значит для россиян».

Выплаты по выпускам еврооблигаций «Россия-2026» и «Россия-2036» приходились на 27 мая, однако 25 мая закончился срок действия лицензии OFAC, необходимой для проведения транзакций по ценным бумагам РФ. Американский минфин отказался продлевать ее.

Министерство финансов России заранее, 20 мая, перечислило средства платежному агенту по выпускам — Национальному расчетному депозитарию (НРД) — и заявило, что обязательства по обслуживанию долговых бумаг выполнены в соответствии с эмиссионной документацией.

НРД сообщал, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам. По данным Bloomberg, средства поступили в Euroclear, однако платежи «застряли» из-за комплаенс-проверки и до держателей не дошли.

Американский Комитет по определению кредитных деривативов, объединяющий 13 западных банков, 24 июня обратился в Минфин США с просьбой временно разрешить торговлю российскими активами, чтобы инвесторы, «которые сделали ставку на дефолт Москвы, могли получить причитающуюся им сумму». Уточняется, что решение по этому вопросу будет вынесено не раньше окончания саммита G7, намеченного на 26–28 июня.

Купонный платеж по выпуску с погашением в 2026 году составляет $71,25 млн, по выпуску с погашением в 2036 году — 26,5 млн евро.