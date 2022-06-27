В Минфине дали разъяснения по поводу «дефолта» России

В Министерстве финансов РФ прокомментировали сообщения СМИ о «дефолте» России по внешнему долгу.

Как сообщается на сайте ведомства, обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах выполнены в полном объеме.

В министерстве напоминают, что 20 мая были произведены платежи по облигациям внешних облигационных займов РФ в сумме 71,25 млн долларов и 26,5 млн евро. В тот же день эти средства были получены платежным агентом по еврооблигациям — НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) — и переданы как владельцам еврооблигаций РФ, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Euroclear для последующей передачи ее клиентам.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что несмотря на это, расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно (лицензия OFAC, необходимая для проведения транзакций по ценным бумагам РФ, истекла 25 мая; США отказались ее продлевать) и финансовую возможность (уточняется, что средства получены своевременно 24 и 25 мая в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до получателей, не сделали этого.

«Обращаем внимание, что в соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа ("failure to pay") со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 г. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон», — пояснили в Минфине, подчеркнув, что Россия не отказывается от выполнения долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов — для этого при отсутствии возможности проведения платежей в иностранных валютах инвесторам предложен новый механизм расчетов в соответствии с подписанным 22 июня указом Владимира Путина.

Ранее сообщение агентства Bloomberg о якобы произошедшем в ночь на 27 июня дефолте России прокомментировали в Кремле. На вопрос журналистов о том, согласны ли там с утверждениями о дефолте РФ по валютным долговым обязательствам, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Нет, не согласны».