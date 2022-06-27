Вадим Швецов продал «Соллерс Авто» топ-менеджерам концерна

Владелец «Соллерс Груп» Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контролирующую долю (76,7%) акций «Соллерс Авто» компании «Альтер Инвест».

На сайте автохолдинга сообщается, что изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки management buy out, в рамках которой акционерами «Соллерс Авто» стали ее ключевые топ-менеджеры.

«ПАО "Соллерс Авто" продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности», — подчеркивается в пресс-релизе.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к компании источник, закрытая 24 июня сделка была денежной. Отмечается, что капитализация «Соллерс Авто» на Мосбирже в тот день составляла 5,8 млрд руб. — таким образом, пакет Швецова был на уровне 4,5 млрд руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альтер Инвест» зарегистрировано 17 июня в подмосковных Химках, его главой является гендиректор «Соллерс Авто» Николай Соболев. Акционеры — Соболев (35,5%), глава УАЗа и «Соллерс Форд» Адиль Ширинов (39%), заместитель директора «Соллерс Авто» Зоя Каика (20%), а также замдиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктор Хвесеня (5%).

Главным активом «Соллерс Авто» выступает «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ). Также у компании СП c Ford, Isuzu и Mazda. Кроме того, в концерн входит «Заволжский моторный завод».

В конце прошлого года автохолдинг сообщил о завершении реорганизации УАЗ; аналитики связали этот процесс с возможной подготовкой к партнерству с другим автопроизводителем, в частности, с китайским Chery. В начале июня Евросоюз ввел в отношении завода санкции, указывая на поставки УАЗ «Патриот» для нужд российской армии. Поясняется, что ограничения не являются экстерриториальными, однако они затронут взаимоотношения с европейскими поставщиками.

По информации издания, решение Швецова о продаже автоконцерна не связано с возможными санкциями в отношении него самого как владельца холдинга, скорее оно объясняется усталостью из-за неопределенности в отрасли. Собеседники газеты предположили, что глава «Соллерс груп» планирует сфокусироваться на других проектах. Отмечается, что Швецов поэтапно снижал вовлеченность в управлении «Соллерс Авто» после ухода в 2019 году с должности гендиректора группы, который он занимал с основания концерна; при этом он все больше занимался прочими подразделениями «Соллерс Груп», в том числе логистикой, а также новыми проектами, к примеру, по электрокаршерингу с компанией «Русгидро».

Как пишет газета, новые владельцы автоконцерна намерены развивать имеющиеся активы, однако формат СП планируется заменить на другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими производителями.

Выручка «Соллерс Авто» по итогам 2021 года составила 91,7 млрд руб.; чистая прибыль — 4,5 млрд руб. против 1,7 млрд руб. убытка годом ранее. EBITDA увеличилась в три раза, до 8,9 млрд руб. Денежные средства на балансе составляли 15,3 млрд руб., на треть превышая общую сумму долговых обязательств (10,3 млрд руб.) Общие производственные мощности концерна — 240 тысяч автомобилей в год.