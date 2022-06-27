Вице-мэр Ефимов: МФЦ на тысячу рабочих мест появится в ТиНАО Москвы

Инвестиции в еще один проект в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ) превысят 1 млрд рублей. В новом многофункциональном центре в Новомосковском административном округе появится около тысячи рабочих мест. Об этом рассказал 27 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва подписала соглашение о создании рабочих мест в Новомосковском административном округе. Это один из четырех проектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, одобренных на днях мэром Москвы. Инвестор возведет в поселении Рязановское многофункциональный центр площадью почти 14 тыс кв м. Инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей. В будущем в центре смогут трудоустроиться около тысячи человек», — сообщил Владимир Ефимов.

Заместитель мэра напомнил, что в 2021 году власти столицы заключили 15 аналогичных соглашений, в рамках которых девелоперы возведут почти 891 тыс кв м недвижимости, в том числе офисы, торговые центры, школы и детские сады, промышленные технопарки.

Общий объем инвестиций в реализацию проектов, подписанных в прошлом году, достиг почти 68 млрд рублей, уточнил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики. «Для привлечения еще большего количества инвесторов в этом году мы внесли изменения в программу: теперь получать льготы могут девелоперы, создающие объекты для оказания комплексных логистических услуг», — добавил он.

Минувшей весной власти Москвы, чтобы поддержать застройщиков, также заморозили на уровне 9,5% годовых ставку по банковской гарантии, которая требуется, чтобы приступить к проекту. А срок предоставления гарантии продлили с трёх месяцев до шести, с момента подписания соглашения с городом.

За ускоренное строительство объектов правительство столицы также предлагает льготы. Например, если нужный городу объект построят в рамках МПТ раньше на 6-12 месяцев, то льгота при переоформлении земельных участков под строительство жилья вырастет на 5%, более одного года – на 10%. Таким образом инвестор получает доходы от реализации как жилья, так и нового бизнес-объекта, а в столице появляются новые рабочие места.