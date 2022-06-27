Вице-премьер РФ Юрий Борисов: доля российских самолетов в России к 2030 году составит более 80%

«Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%», — заявил вице-премьер Юрий Борисов на оперативном совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Импортозамещение систем и агрегатов двух флагманских моделей МС-21 и Superjet New уже завершается. Системы не должны уступать импортным аналогам ни по качественным, ни по техническим характеристикам. Планируется, что цена на самолеты ежегодно, начиная с 2026 по 2030 год, по мере наращивания серийного выпуска будет снижаться на 2%», — отметил он.

«До 2030 года планируем выпустить еще 70 Ту-214. Они полностью российские, последний год выпускались малой серией. Парк региональной авиации нам предстоит создать практически заново, поставив на крыло Ил-114-300 (70 единиц к 2030 году), ТВРС-44 «Ладога» (до 140 единиц) и «Байкал» (154 единицы). Доля самолетов отечественного производства в парке авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%. Кроме того, за этот период планируется поставить нашим авиаперевозчикам около 800 вертолетов», — подчеркнул вице-премьер.

По итогам совешания глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплексной программы развития авиатранспортной отрасли. Общий объём её финансирования в ближайшие семь лет составит более 770 млрд рублей. При этом свыше 150 млрд из них, необходимые для обеспечения авиаперевозок, поступят в отрасль уже до конца 2022 года.

Ранее, выступая на Петербургском экономическом форуме, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал производство и передачу отечественным авиаперевозчикам более 1000 самолетов и 760 вертолетов.