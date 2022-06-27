Владимир Путин принял приглашение поучаствовать в саммите G20

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите «Группы двадцати» (G20), формат участия российского лидера в мероприятии пока уточняется.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — сказал он.

Ушаков не смог уточнить, будет ли глава государства участвовать в мероприятии очно либо присоединится к встрече по видеосвязи. «Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», — пояснил помощник президента.

Ранее «Эксперт» писал о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против идеи бойкотировать намеченный на осень саммит G20 с участием президента РФ Владимира Путина. «Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это», — сказала фон дер Ляйен. Она добавила, что, по ее мнению, будет лучше, если российский лидер придет на саммит. «Тогда можно будет сказать ему в лицо, что мы думаем», — пояснила глава ЕК. Она подчеркнула, что G20 «слишком важна», а присутствие президента РФ позволит ему лучше понять позицию Запада.

Саммит G20 должен состояться 15–16 ноября на Бали. На него приглашен Владимир Зеленский, несмотря на то что Украина не является членом организации.

Агентство Bloomberg в начале апреля со ссылкой на источник писало, что США оказывали на Индонезию давление, требуя не допустить российского лидера к участию в саммите.

Представитель президента России в G20 Cветлана Лукаш 17 июня в беседе с «РИА Новости» заявила, что в настоящее время западные страны не готовы говорить с Москвой как раньше, однако им тем не менее придется договариваться по широкому кругу вопросов. Она уточнила, что участники встречи планируют обсудить темы из разных сфер, связанных с экономикой, продовольственным кризисом, а также трансформацией энергетических рынков.