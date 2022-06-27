«ЕвроХим» получил национальную премию «Экотех-Лидер»

Предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» (город Котельниково Волгоградской области) отмечено ежегодной Национальной премией в области экологических технологий «Экотех-лидер» в номинации «ESG-Проект года».

«Экотех-лидер» проводится при поддержке Минприроы России, ТПП и Общественной палаты Российской Федерации. Всего в 2022 году в премии участвовали 100 проектов из 85 регионов России.

В этом году активисты и предприятий компании инициировали проведение общегородского экологического праздника «ЭкоДом-ЭкоДвор», в рамках которого жители города Котельниково дали старт Всероссийскому Эко-Марафону «Сдай макулатуру – спаси дерево». Благодаря этой инициативе лишь в одном городе Котельниково удалось более 2,5 тонн вторсырья.

Кроме того, сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» проводят многочисленные природоохранные акции – уроки экологии в школах, организацию раздельного сбора вторсырья, очистку природных зон и уборку городских и производственных территорий.

Наибольшее количество волонтеров собирают субботники по высадке деревьев. В прошлом году сотрудники предприятия заложили первую аллею будущего Парка Героев, высадили более 300 саженцев на территории комбината.

Совет премии оценил активное волонтерское движение «ЕвроХима», внедрение и продвижения передовых экологических технологий, как часть глобальной ESG повестки.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» входит в число лауреатов конкурса «Экотех-Лидер» второй год подряд. В прошлом году премией был отмечен проект об инновационной системе очистки сточных вод, применяемой на этом предприятии. Также в 2022 году достижения предприятия в реализации корпоративной ESG-политики заслужили независимую общественную награду ECO BEST AWARD – 2022.

Волонтеры «ЕвроХима» активны по всей стране. Они участвуют в разнообразных социальных и экологических проектах: высадили целые новые аллеи деревьев в Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях, Тульской, Мурманской и Ленинградской областях. «ЕвроХим» не просто активно реализует свою корпоративную ESG-политику: в компании придумала в этом деле своё ноу-хау – доверить осуществление ESG-политики активистам, волонтёрам, добровольцам предприятий в разных уголках России. Эта практика компании уже получила название «Народное ESG».