Заммэра Ефимов: инвестиции резидентов в площадку «Печатники» московской ОЭЗ вырос вчетверо в 2021 году

Резиденты площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в 2021 году вложили в развитие производств 12,5 млрд рублей — почти в четыре раза больше, чем в 2020-м. Об этом сообщил 27 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадке «Печатники» размещено 44 резидента столичной особой экономической зоны, в том числе высокотехнологичные и медицинские компании, предприятия IT-сферы. В прошлом году они инвестировали в свои производства 12,5 млрд рублей, то есть почти в четыре раза больше, чем в 2020 году», – рассказал Владимир Ефимов. Он добавил, что в сравнении с допандемийным 2019-м этот показатель увеличился еще больше: в 8,3 раза.

Около трети компаний-резидентов на площадке в Печатниках выпускают медицинские изделия, оборудование и биофармацевтику, уточнил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. По его оценкам, всего 13 медицинских предприятий площадки «Печатники» столичной ОЭЗ вложили в свои проекты 11 млрд рублей в 2021 году.

При этом в прошлом году выросли не только вложения резидентов, и и число работников на их производствах, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. «В 2021 году резиденты особой экономической зоны, базирующиеся в "Печатниках", создали более 1,3 тыс. рабочих мест. Таким образом, этот показатель увеличился в 2,4 раза относительно 2020 года и в 4,3 раза по сравнению с 2019 годом», — пояснил Геннадий Дегтев. По его оценке, позитивная динамика обусловлена комфортными условиями для ведения бизнеса, которые сложились на площадке.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» расположена на 5 площадках общей площадью 223 га. Помимо Печатников, еще четыре находятся в Зеленограде: это «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Резиденты ОЭЗ пользуются налоговыми льготами. Так, они освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов, а также от таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а после ввода в эксплуатацию землю под заводом можно выкупить за 1% от кадастровой стоимости.